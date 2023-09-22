記者手記：杭州為亞運會已「武裝到牙齒」

將於9月23日至10月8日舉行的杭州亞運會，已進入開幕倒計時。如果在此之際到訪杭州，可以直觀感受到亞運會的氛圍已經充斥這座城市的各個角落，從機場到高鐵站，從城市綠雕到路牌公交，亞運會有關的主題口號和吉祥物符號隨處可見，杭州為亞運會已然「武裝到了牙齒」。

本屆亞運會因疫情延期一年舉辦，是僅次於奧運會的世界第二大綜合性運動會，參賽選手總計12500，涵蓋45個國家和地區。除了游泳、田徑、球類等等傳統奧林匹克項目之外，具有亞洲文化色彩的武術、象棋、藤球、卡巴迪也成為本屆杭州亞運會特有的競技項目。此外，電子競技和霹靂舞還在本屆亞運會上首次成為國際綜合性運動會的獎牌項目。官方媒體用「三個最」來概括：規模最大、項目最多、覆蓋面最廣。

為籌辦好本屆亞運會，浙江在前期做了不少工作。比如自2017年10月15日亞運場館即設施建設開啟至今，完成了56個競賽場館、31個獨立訓練場館，以及1個亞運村和5個亞運分村的新建、改建。競賽報名工作結束後，為應對遠超預期規模的參會人數，杭州亞組委又及時新增了紹興、杭州臨安和蕭山三個地方作為參賽運動員住宿點。據杭州亞運會主媒體中心副指揮長徐斌介紹，大部分場館都是翻新改造而來，亞運會結束後也將持續加大使用。

此外，為了給亞運賽事聯動提供交通方面的便捷，8月初，作為專為杭州亞運會量身定製的復興號亞運智能動車組首次對外試乘，賽事期間，該動車組將串聯6個辦賽城市，讓各賽場間的互聯互通更順暢。8月1日起，寧波至杭州南站城際列車貫通運營，杭紹甬三地首次開通城際列車。

浙江省委書記易煉紅曾公開強調過今次亞運會的重要性，核心有兩點：其一，「舉辦杭州亞運會、亞殘運會是習近平總書記和黨中央交給浙江的重大政治任務」；其二，要把辦好亞運會、亞殘運會作為浙江展示「重要窗口」建設成效的重大舞台，推進中國式現代化先行必須抓住的難得機遇，確保向世界呈現一場「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育文化盛會。

基於此，浙江為亞運會「武裝到牙齒」也就不難理解。同樣地，考慮到習近平與浙江的淵源，出席亞運會也在預料之中。今年7月，習近平出席了在成都舉辦的第三十一屆世界大學生夏季運動會開幕式。

9月21日，外交部發言人華春瑩宣佈了習近平將出席杭州亞運會開幕式的消息，並藉此之機為來華出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。來華出席開幕式的外國領導人有：柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統巴沙爾、科威特王儲米沙勒、尼泊爾總理普拉昌達、東帝汶總理夏納納、韓國總理韓德洙、馬來西亞國會下議院議長佐哈里。此外，文萊蘇丹代表蘇弗裏親王、卡塔爾埃米爾代表焦安親王、約旦親王費薩爾、泰國公主希裏婉瓦麗、吉爾吉斯斯坦副總理拜薩洛夫等也將出席有關活動。

此前，習近平缺席G20引發各方猜測，隨後是習近平考察東北並主持召開推動東北全面振興座談會的消息。杭州亞運會開幕之際，中美高層接觸正酣，包括9月16至17日中國中央外辦主任王毅與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在馬耳他的多輪會晤，以及9月18日中國國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會期間與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會見，隨後是習近平在浙江省金華市考察義烏市後宅街道李祖村、義烏國際商貿城的消息。

所謂外交是內政的延續，對中共和習近平來說，內政與外交從來都是「一盤棋」。從這個層面來看，杭州亞運會之於杭州的城市建設和治理的意義之外，還有為中國同亞洲國家進行雙邊外交提供舞台和機遇的作用。習近平出席開幕式併為來華出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動，即說明了這一點。

習近平考察東北結束後，官媒發文透露了其在推動東北全面振興座談會上的講話，習近平說，「當然我們也不要一味地追求奇蹟，還是要懷平常心，把握住自己的歷史定位。不要出那種帶有極端性的、情緒性的舉動，病急亂投醫。那些做法毫無益處。」文章同時談及了地方使命問題，並表示「判斷了一個地方的機遇和優勢，才能更好把握一個地方的戰略定位、歷史使命。」對今天的浙江來說，既是從「八八戰略」到「四個全面」的先行先試者，也是共同富裕示範區，戰略定位和歷史使命顯而易見，杭州亞運會不過是又一場確立浙江定位和使命的「考試」。