記者手記：浙江重推「八八戰略」不只是講政治

9月18日，香港傳媒高層參訪團參觀了在浙江省杭州市舉辦的「大道之行——『八八戰略』實施20周年大型主題展覽」。今次展覽由綜合展區和地方展區構成，集中展示了在「八八戰略」指引下，20年間浙江經濟社會取得的成就、生產生活的巨大變化。

所謂「八八戰略」，是由習近平擔任浙江省委書記時提出，概而言之即進一步發揮浙江省八個方面的優勢、推進八個方面的舉措。具體來說，「八八戰略」指的是：

一、進一步發揮浙江的體制機制優勢，大力推進以公有制為主體的多種所有制經濟共同發展，不斷完善社會主義市場經濟體制；

二、進一步發揮浙江的區位優勢，主動接軌上海、積極參與長江三角洲地區合作與交流，不斷提高對內對外開放水平；

三、進一步發揮浙江的塊狀特色產業優勢，加快先進製造業基地建設，走新型工業化道路；

四、進一步發揮浙江的城鄉協調發展優勢，加快推進城鄉一體化；

五、進一步發揮浙江的生態優勢，創建生態省，打造「綠色浙江」；

六、進一步發揮浙江的山海資源優勢，大力發展海洋經濟，推動欠發達地區跨越式發展，努力使海洋經濟和欠發達地區的發展成為浙江經濟新的增長點；

七、進一步發揮浙江的環境優勢，積極推進以「五大百億」工程為主要內容的重點建設，切實加強法治建設、信用建設和機關效能建設；

八、進一步發揮浙江的人文優勢，積極推進科教興省、人才強省，加快建設文化大省；

浙江省杭州市舉辦「大道之行——『八八戰略』實施20周年大型主題展覽」。（香港01）

今年是「八八戰略」提出20周年，所以浙江全省從上到下都在重推與宣介這一戰略。6月29日，浙江舉辦「八八戰略」高峰論壇，省委書記易煉紅致辭並主旨演講；7月6日，浙江省委「八八戰略」實施20周年新聞發布會在杭州舉行，易煉紅作主題發布並答記者問，省長王浩回答有關提問；7月10日，中央電視台發文《「八八戰略」久久為功》，將浙江在過去20年發生的巨大變化對今天中國全面建設社會主義現代化國家的啟示歸納為三點：調研來破題、思想有力量、人民為中心。

上一次主流媒體集中解讀「八八戰略」，還是中共十九大之後。當時《人民日報》連發兩篇文章予以重推，分別為《「八八戰略」成為浙江發展金鑰匙》、《續寫「八八戰略」新篇章》。

面對今次浙江上下對「八八戰略」的重推，外界很容易將其理解為「講政治」，至少從20周年主題展覽的佈局來看，很容易將其理解為形式大於內容。但其實「八八戰略」提出的問題和解決路徑，放在今天也同樣不過時。這一方面說明中國發展圖強之路從來離不開改革、創新、開放這幾大關鍵詞，所以習近平在2015年5月考察浙江時才會說「『八八戰略』和『四個全面』在精神上契合的」；另一方面也說明小到浙江大到整個中國，不同發展階段都不可避免會遭遇「成長的煩惱」，關鍵在於能否對準長項、短板、痛點，最大限度發揮自身優勢。

對準長項、痛點的關鍵在於對各地情況的全盤掌握，而要做到這一點，離不開調查研究。在20周年主題展覽中，一開始即呈現了習近平「3天行程1000多公里」的調研經歷，具體講的是2003年春節後上班不久，習近平安排了三天時間去台州、紹興調研，從2月14日一早自杭州出發算起，3天下來，行程達到了1000多公里。到浙江工作後，歷時10個月，習近平走遍了全省11個市、69個縣（市、區）和大部分省直部門。而在浙江工作的那些年，10.55萬平方公里的浙江，他幾乎跑了個遍。

對調查研究的重視，在今天也有體現。今年4月份，中辦印發《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，該方案提到要防止嫌貧愛富式調研，避免扎堆調研、好倉調研、重複調研，不增加基層負擔。要力戒形式主義、官僚主義，不搞作秀式、盆景式和蜻蜓點水式調研，防止走過場、不深入，要在調查的基礎上深化研究，防止調查多研究少、情況多分析少，提出的對策建議不解決實際問題。該方案同時提到，「對錶現在基層、根子在上面的問題，對涉及多個地區或部門單位的問題，上下協同、整體推動解決。」

大興調查研究的初衷，自然是發現問題，進而更好地解決問題。且方案直言「表現在基層、根子在上面」，這是最大限度克服瀰漫於官場的官僚主義的認識前提。這至少說明，高層對基層形式主義、官僚主義等「表現在基層」的問題是有認識的，所以才要協同解決「根子在上面」的問題。關鍵在於，當用來克服官僚主義、形式主義的調查研究本身，也淪為形式主義，用胡錫進的話說也即「忙的全是形式主義」，也難怪外界會將浙江重推「八八戰略」理解為講政治。

在展覽中，有專門呈現習近平2015年5月在浙江考察時說的一段話，「我在浙江工作時，省委就提出了『八八戰略』。這不是拍腦瓜的產物，而是經過大量調查研究提出來的發展戰略，聚焦如何發揮優勢、如何補齊短板這兩個關鍵問題。不要口號化，口號化最終就是泡沫化。要抓實實在在的、有針對性的工作。」對今天的浙江和各地主政者來說，不要口號化、抓實實在在的、有針對性的工作，尤為重要和緊迫。