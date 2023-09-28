河北程序員「翻牆」被罰105萬 這是網路時代的「投機倒把罪」嗎

河北承德一位程序員為海外軟件公司從事外包工作，他使用Zoom遠程辦公，通過翻牆在github上領取公司任務編寫代碼，在support上回答用戶問題，這一聽起來足夠「國際」、在網路時代也令很多人很羨慕的工作，居然是「非法」。內地自媒體曝光的一則《行政處罰決定書》顯示，河北承德市公安局最近對當地一位從事跨境編程工作的居民進行行政處罰，罰沒了當事人三年薪金共計105.8萬元人民幣。該居民不服提請行政複議，也以失敗告終。

消息曝光後，不少自媒體都予以了關注，《環球時報》前總編輯胡錫進也撰文對官方做法表示質疑，在一篇已經刪除的評論中，胡錫進表示中國是對外開放的國家，捍衛本國網路獨立自主不意味着與國際網路隔絕。隨着全球化在網路應用層面不斷推進，中國有大量人員需要藉助國際網路工作，如果把他們的需求都給切斷，那麼中國民間將封閉起來，中國對外開放的整體能力將大幅萎縮，「那已經不是別人搞我們，而是我們自己放棄網路時代的種種機會和可能性。」

不得不說，胡錫進不愧是中國最有國際視野的體制內媒體人，他不僅看到了網路在國際市場的應用前景以及中國在推進開放過程中必然會產生的網路接入需要，而且對切斷需要產生的後果也有清醒認識。不過，也因為是體制內媒體人，胡錫進很巧妙地把握住了評論邊界，沒有就承德公安做法的性質進行更深入評論，也較少從個體從業者的生活或工作需要說明開放國際網路的重要性。

但其它不那麼受官方規矩約束的評論就相當直接了，有評論就直言不諱指出，承德警方處罰該程序員的做法不僅相當「粗暴」而且是典型的懶政，這種作為不僅給當事人造成嚴重經濟損失，而且傷害到了中國政策與網路的開放性。

評論指出，在網路時代，官方的恰當做法應該是想辦法在儘量保證意識形態與政治安全的前提下滿足人們對國際網路的接入需要，而不是通過行政處罰加高額罰款的方式嚇阻需求。這些年因為受內外因素疊加衝擊，中國經濟面臨巨大下行壓力，特別是前些年迅速發展的網路平台公司陷入政策寒冬忙於瘦身，裁減了大批從業人員。這些具有計算機和網絡從業經驗的人在從大平台公司失業後往往很難找到工作，如果他們能通過國際網路在海外找到一份工作謀生，無論對個體家庭還是社會整體就業來說都是值得鼓勵的好事，官方應該看到宏觀環境下普通人的就業需求，為這些人重新尋找生計提供便利而不是以「違規接入」為藉口，斷掉他們的謀生之路。

承德警方的做法還很容易讓人想起改革開放前官方對所謂「投機倒把」行為的處理。在那個市場經濟還尚未被引入的年代，因為官方保持計劃經濟理念，擔心個體與私營經濟發展會改變中國社會性質並衝擊到政治社會安全，禁止人們自由流動做生意，甚至連私人養雞養鴨都不行。即便當時社會普遍處於貧困狀態，人們缺衣少穿，甚至吃不飽肚子，那些有頭腦，有技術的人，抱着改變生活處境初衷想做個生意也會被扣上「投機倒把」的帽子，為此付出聲譽與自由的代價。這種現在看來相當荒謬的行為，在思想和政策還尚未解放的年代卻冠冕堂皇，那麼今天以高額罰款手段嚇阻的翻牆謀生行為，若干年後是否也會讓人覺得啼笑皆非？