許家印被警方監視居住：中國房地產草莽擴張的時代落下帷幕

該來的還是來了。9月27日，據彭博社報道，中國恒大集團董事局主席許家印已被警方監視居住。同日下午，有接近恒大的知情人士向內媒《觀察者網》證實了許家印被警方監視居住的消息，並表示事情發生在幾天前，許家印現位於北京的一處居所，已被限制部分行動自由。港股「恒大系」全線下跌，中國恒大跌超15%。



內媒：恒大許家印已被監視居住於北京 事情發生在幾天前

儘管目前中國官方尚未公布許家印被警方監視居住的消息，但從近年來恒大集團的處境來看，這一消息大概率是真實的。據中國《刑事訴訟法》的規定，被監視居住的人「未經執行機關批准不得離開執行監視居住的處所」，「未經執行機關批准不得會見他人或者通信」。許家印的命運，其實早已埋下伏筆。當2021年恒大集團經營危機全面爆發，拖欠供應商、債權人和投資者近2萬億人民幣的鉅額債務，旗下理財公司恒大財富爆雷，恒大集團和許家印的命運便隨之迎來轉折點。

今年7月，恒大集團發布的財報顯示，2021年、2022年共虧損8000多億人民幣，總負債2.447萬億人民幣，總資產1.84萬億人民幣，淨資產為-5991億人民幣，陷入極為嚴重的資不抵債狀態。8月31日，恒大財富發布公告稱，因資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，該公司無法開展本月兑付，後續兑付安排將另行公告。9月16日，恒大財富杜某等涉嫌犯罪人員已被警方採取刑事強制措施。

作為中國最為龐大的房地產公司之一，恒大集團的資不抵債直接影響成千上萬供應商、債權人、投資者和等待交房的業主們的切身利益。過去兩年以來，不論是供應商、債權人、投資者，還是等待恒大交房的業主們，想必心情十分沉重和焦慮。

讓人不能不深思的是，作為一家巨無霸房企，恒大集團為何突然倒下？恒大集團的危機絕非始於2021年，而一定早有端倪，至少恒大集團內部早就知曉。為何恒大集團能拖欠2萬多億人民幣？為何恒大集團能借到那麼多錢？為何缺乏預警？

從昔日的中國首富到如今被監視居住，許家印的人生印證了中國一句古語「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」。許家印生於1958年，幼時家境貧困，生活十分艱難，1978年他考上大學，1982年大學畢業後進入河南省一家國企工作，業績突出。1992年許家印辭職下海，來深圳闖蕩，後來創立恒大集團。具有冒險精神和草莽氣質的許家印抓住了中國房地產高歌猛進的巨大機會，讓恒大集團快速擴張為中國最大的房地產企業之一，許家印更是一度成為中國首富，風光無限。他還是全國政協常委，曾被評為改革開放40年百名傑出民營企業家之一。

許家印曾抓住了中國房地產業快速發展的機遇，一度風光無限。（VCG）

恒大集團和許家印的命運預示一個時代的結束，一個房地產業高歌猛進、草莽擴張的時代的結束。20世紀90年代以來的房地產業發展，在相當程度上改變了中國社會的面貌，在有力促進經濟社會快速發展的同時極大改善了中國人的住房條件。但事有兩面，房地產業高歌猛進、草莽擴張過程中難免會造成許多問題，比如大城市的高房價成為困擾無數家庭的負擔，泡沫化的房地產業擠壓實體經濟。

正是在此背景下，中國政府出台「房住不炒」的政策，提出：「加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度，讓全體人民住有所居。」當盲目擴張、經營不善的恒大集團遭遇中國政策風向的變化，常年積累的巨大危機便不可避免爆發。

今年是中國改革開放45年，過去45年中，湧現出一批又一批的企業家在時代浪潮中各顯身手。有些人持續努力，與時俱進，一再創造奇蹟，至今依舊是中國社會推崇的企業家榜樣，比如任正非、王傳福、李書福、曹德旺。有些人從高處跌下，甚至鈴鐺入獄，比如牟其中、黃光裕。許家印最終會面臨什麼樣的命運目前難以得知，但可以確定的是屬於他的那個時代已經成為過往，中國已經告別草莽擴張的階段，注重可持續、民生福祉和追求科技創新的高質量發展成為新的時代要求。