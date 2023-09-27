Wi-Fi、藍牙「一鍋端」？　華為黑科技「星閃」的前世今生

9月25日華為秋季新品發布會在深圳舉行，兩個小時內一口氣發布了多項重磅產品，許多一閃而過卻大有來頭的新技術，就隱藏在余承東極快的語速之中。象徵着國產無線連接技術革命的「星閃」（NearLink），就是其中最大的亮點。美媒《華爾街日報》形容，「這是挑戰藍牙和 Wi-Fi 等全球無線通訊標準」，「也顯示中國在美國制裁下，加倍努力關鍵技術自給自足」。



華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在介紹其「十年之作」Mate Pad Pro 13.2以及第三代M-Pencil時，都提到了「星閃」這個新詞。前者支持了「星閃」短距無線連接技術，也是全球首個支持該技術的平板產品；後者則是「全球首款採用星閃技術的終端產品」，宣稱「在壓感的採集和發射上都能比藍牙快6倍，時延低至0ms，支持超萬級壓感」，精準度相比蘋果Apple Pencil第二代提升了20%。

那麼，到底什麼是「星閃」技術？其實可以理解為藍牙、Wi-Fi這一類的近距離無線連接技術，而且是被美國「倒逼」出來的超越之作。2019年由於美國的制裁，華為被踢出了藍牙技術聯盟，華為起先推出了「超級藍牙」作為因應，甚至還傳聞要以「綠牙」取代「藍牙」。

華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東9月25日在華為新品發布會上介紹「星閃」技術。（影片截圖）

事實上，在這個過程中，華為邀集了國內各大科技企業與科研單位合作，共同自立創建了「星閃聯盟」（SparkLink）。而且為了減低友商的顧慮，華為不當出頭鳥，於2020年9月將該項目轉投到了中國工程院的名下，由鄔賀銓院士擔任專家委員會主任，華為與聯想、中國移動、vivo等一流企業並列副理事長單位。目前星閃聯盟的會員單位已擴展到了320多家，許多著名高校、電腦、智能汽車、家電、網路運營商等企業均在其中。

用戶在終端熟悉的藍牙和Wi-Fi，各有良窳之處，前者追求更低的功耗，後者則追求更高的傳輸效率，然而兩家獨立發展數十年來依舊壁壘分明，始終無法整合互聯。就連蘋果的AirDrop功能，也不算是打破壁壘，只是在傳輸過程中，分別使用兩者技術進行點對點傳輸。

不過從星閃的架構原理來看，星閃上層屬於「基礎應用層」與「基礎服務層」，作為底層的「星閃接入層」，則融合SLB與SLE，前者對標Wi-Fi，而後者對標藍牙。專家分析，「這意味着國產協議首次打破了Wi-Fi與藍牙20年來築成的厚實壁壘！」

「星閃聯盟」的會員單位。（星閃聯盟官網）

2023年8月4日，華為開發者（HDC）大會上，正式發布了新一代近距離無線連接技術星閃，為鴻蒙（Harmony）作業系統欲實現的「萬物互聯」目標提供更強大的連接。華為也率先將星閃技術應用於自家產品，例如華為智慧屏與華為音箱等，便使用了星閃進行多設備互聯。

據華為釋出的資料，星閃與其作業系統鴻蒙結合之後，在功耗、傳輸速度、穩定性和覆蓋面積等都有大幅度提升。官方表示，星閃具備低時延，高速率，高並發，高可靠，抗干擾，精定位；星閃只需目前藍牙60%耗能，就能達到6倍速度，傳輸時延只有1/30，並能實現無損音頻傳輸。

此外，根據內地自媒體「科技狐」作者果子的說法，目前最新的藍牙最大連線是8台，Wi-Fi7是256台；但是在最大連接數上，星閃支持高達最大4,096台裝置互聯。果子經過測評對比後給出的結論是：「星閃不是藍牙和Wi-Fi的延續，而是跨時代的革命！」

華為M-Pencil是全球首款將「星閃」技術運用到終端的產品。（影片截圖）

有趣的是，就在華為新機發布前，藍牙聯盟又宣布華為回到組織了。但已走在星閃之路上的華為，並未因此回到舊有的壁壘協議之中，而是選擇繼續走自己的路。在25日的發布會上，余承東表示星閃未來將進一步應用在智能終端、智能家居、智能汽車、智能製造上，實現更低功耗、更快速度、更低時延、更穩連接、更廣覆蓋，以及更大組網，這也是為何星閃能號召和吸引到各大企業加入的原因。

放眼未來，星閃技術的進一步推廣，或許將依賴於鴻蒙系統設備的增長，而中國廣大的市場為此遠景提供了厚實的基底。倘若此項技術走出中國，未來有沒有可能形成星閃、藍牙、Wi-Fi在世界範圍的「三強鼎立」，現在或許還很難下定論，但相信很快就會有答案。