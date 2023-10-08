許家印被抓恒大帝國轟然坍塌　揭許家祖墳透露一玄機？

今天聊聊封建迷信。

說是封建迷信，其實很多達官貴人還就信這個。

凡是他們嚴肅反對的，都是有好處怕你知道了；凡是他們積極倡導的，都是想讓你去填坑的。

昨天寫到老許家的祖墳，並沒有展開，今天就暢開和大家閒聊一下風水。雖然建國後就把風水歸入封建糟粕了，然後換了個很高深的名詞，玄學。

作為曾經的首富，老許確曾富可敵國，按迷信的說法那就是財神爺轉世。只不過彼時光芒太盛，沒有人看出他是個假財神，他的光全靠眾生骨髓匯聚而成。

恒大創始人許家印。（資料圖片）

現在全靠泡沫堆砌起來的恒大帝國轟然坍塌，老許攜子入獄，妻子流亡海外，短短6年間就從中國首富成為中國首負，流芳百世的功德碑仍在，人卻已經遺臭萬年。

這究竟是造化弄人，還是冥冥注定，坊間給出很多版本。其中有位大師高談闊論，言之鑿鑿地聲稱老許遇到了個假風水先生，被個二腳毛的假大師給坑了。

按其分析，老許家的祖墳是作繭自縛，囚困惡局，必有牢獄之災。具體給出了三條理由：

第一，窮要搬家，富不遷墳。意思就是說人要發家了，老宅子最好不要動，祖墳更不能動。當年老朱鳳陽起兵奪得天下，雖在南京修了明孝陵，但明祖陵卻一直沒有動。

按說，老許自幼喪母艱難求生，從孤苦少年到中國首富，絕非個人之功所能及，用老話說那就肯定是祖墳冒青煙了，沒有老祖宗的蔭庇就沒有他現世的潑天富貴。

這樣的絕佳風水，顯然是不能輕舉妄動的。

第二，高墻截煞，囚困之局。老許從1996年創辦恒大，到2016年大建祖墳，這20年老許一直在走上坡路，不知道是哪個狗頭軍師拍的馬屁，讓他修祖墳。

估計老許也飄了，心想自已蓋了那麽多房子確實也該好好感謝自已八輩祖宗了。然後大手一揮，耗資千萬，占地12畝，高墻之內假山名木，堪比皇陵。

高墻之木為困，高墻之人為囚，本來好好的上等風水成了困龍之局。

第三，動人祖墳，明堂孤燈。除了不該拉圍墻，也不該建門樓，看起來確實氣派了，但也把後人困死了。還有一點不應該，就是把鄉鄰的祖墳都給遷出去了。

本意是獨享這塊風水寶地，事實上成了奪人之美，遭人忌恨。倘大一塊地方，就許家幾座孤墳，最後眾叛親離，成為孤家寡人就不足為奇了。

不管你給了多少錢，動別人家祖墳的事都不能做，活人同意但死人答應了嗎？

由此可見，這位馬後炮大師說的貌似也很有道理，但如果這番分析出現在一個月前，我肯定佩服的五體投地，能算過去不是本事，能測未來才是真的高手。

但不管怎麽說，前首富修完祖墳後，真的就坐上了首富寶座。誰知道這成為他最後的高光時刻，從此急轉直下，一潰千里，從財神變成了瘟神。

據說擴建祖墳兩年後，家父病危，老許乘私人飛機回鄉探望。縣里不知如何安排，便投其所好，請了個算命瞎子博其一樂。誰知瞎子眼瞎心不瞎，摞了句話：

少年燕雀中年凰，晚年一夢成黃梁；安得廣廈千萬間，海花雖大不自由。

老許似懂非懂地笑了笑，讓小弟扔了5萬塊錢就走了。他見過大師無數，自然不把一個算命瞎子的胡諂放在眼里，更不會知道短短兩句話里盡是禪機。

海花雖大但無恒，雖美但短暫，事實上恒大也正是從海花島項目開始掉頭向下，隨著數十幢海景房土崩瓦解，恒大的厄運就再也沒有離開過。

雖然極信風水的老許又高價請了一位大師，把祖墳中的奇石名木盡數移出，但為時已晚，墳前攔水，墳後截氣，穴場氣脈盡斷，明堂前景暗弱，必呈破敗之勢。

當然，這些都不足為信，實為後人編排取樂而已。運來天地皆同力，運去英雄不自由。一個人的成功和失敗，或有祖先庇佑，但我更相信因緣果報。

當年老許的第一桶金，就是空白套白狼套來的，皮包公司卻能從銀行貸出500萬，然後由施工方墊資達到預售條件，最後以2800元/平米的虧損價格預售一空。

就這樣，他無本無息地就拿到了8000萬元預售金，然後又用這8000萬繼續撬動下一個項目。最初這500萬元貸款是怎麽到手的，誰又是他的貴人，至今都是一個迷。

所以恒大最初，基因里就寫滿了杠桿、欺騙和瘋狂。在隨後的房地產大繁榮里一路高歌猛進，無往而不利，最終以39億的資產捅出了2.4萬億的窟窿。

但德不配位必有災殃。隨著恒大的瘋狂擴張，老許也在不斷膨脹，生活奢靡，盛氣淩人。甚至不惜一年花費數千萬元，豢養後宮佳麗，私人舞團。

凡此種種，行必因，然必果。善因結善果，惡因結惡果，種什麽樣的因就會結出什麽樣的果。三善道三惡道，六道輪回，因果循環，皆是定數。

恒大事件引起全國關注。（資料圖片）

回過頭來品味那位瞎子的話，晚年一夢成黃梁，海花過後不自由。不正是老許的因緣果報嗎？正所謂起點亦是終點，終點亦是起點，然也。

聽說很多人想找這個瞎子，但已經找不到了。有可能是特意來點撥老許，但老許愚鈍不開竅，反而在錯誤的道路上越走越遠，終成悲劇。

事實上政府也給過老許很多機會，但圍墻之下困局已出，隨後轉移資產、技術性離婚、申請境外破產保護，騷操作不斷。

最終，耗盡了政府給予他的最後一絲耐心，也耗盡了他祖墳冒出來的最後一縷黑煙。憑運氣賺來的，最終都將憑實力還回去。

中秋前夜果斷出手，就是要給融創、要給碧桂園，給所有欠著債的房產大佬們打個樣，老老實實保交樓，別動歪心思。

你動自已的祖墳可以，但別動人的房子。否則老許的今天，就是你們的明天。

這世上哪有什麽不公平，無非因果而已。

文章轉載自微信公眾號「燕梳樓」