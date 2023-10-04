許家印的「中秋劫」：從首富淪為首負

恒大的危機已經成為一個燙手山芋，而締造這個燙手山芋再留給官方的許家印，這場「中秋劫」預計很難渡了。



十一黃金周，中國房地產圈最大的談資不是樓市的「金九銀十」，而是地產大亨許家印的「中秋劫」。在坊間傳出許家印被警方帶走的消息後不久，中國恒大在中秋節前夕的9月28日發公告證實，董事局主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

恒大和中國官方都未披露許家印涉案的原因。《華爾街日報》10月1日引述知情人士稱，官方正在調查許家印是否試圖在恒大陷入財務困境之際，將資產轉移到海外。

63歲的許家印在1996年創立恒大地產，帶領這家民企迅速發展壯大，業務版圖也擴展到物業、保險、健康、金融、文旅、汽車等。在中國樓市爆發式增長的20多年裡，恒大成長為地產行業巨頭。但隨著2020年後官方逐步收緊房地產行業信貸政策，一些長期高杠杆運作的房企陷入流動性危機，恒大成為負債最高的房地產企業。

許家印花上二十五年時間走上人生巔峰，這段時間正好是中國房地產從萌芽到爆發式增長的階段。（Getty Images）

此次官方對恒大系的調查，有「一鍋端」的意味。有消息指，恒大的另幾名核心高層，包括主導恒大財富業務的許家印二兒子許滕鶴、恒大前首席財務官潘大榮和恒大物業前董事長甑立濤等，都因涉案被查。9月16日，恒大財富法定代表人、執行董事兼總經理杜亮也被深圳警方採取刑事強制措施。

恒大資不抵債的問題大約在兩年多前就發酵過一次，導火索是恒大旗下的理財公司發生擠兌風波。2021年9月，憤怒的投資者包圍恒大總部大樓，要求恒大還錢，抗議者中包括恒大財富的員工。

當時有媒體引述消息人士透露，負責協調恒大及其債權人關係的廣東省政府在2021年8月指派律師事務所團隊進駐恒大調查，並遴選會計師事務所和財務顧問加入聯合工作組，似乎是在恒大倒閉做準備。

不過，恒大駁斥稱，網上關於恒大破產重組的言論完全失實，並稱公司確實遇到前所未有的困難，但正在想盡一切辦法恢復正常運營。風雨飄搖的恒大同時也成立「保交樓」專項工作組，許家印之後頻頻公開露面，立下「保交樓」的軍令狀。

《深藍財經》9月27日整理恒大高管被抓一覽：

兩年多過去，中國房地產市場的光景持續惡化，恒大仍在債務泥潭中掙扎。截至今年6月30日，恒大的負債總和達到2萬3882億元（人民幣，下同）。在證實許家印被警方控制的幾天前，恒大境外債務重組受挫，取消了一項債務重組計劃。

有輿論質疑，官方以穩慎的方式處理了兩年前的恒大爆雷風波，給了許家印時間化解債務和風險，但這兩年許家印更多是在「救自己」。

許家印7月最後露面談「振興中國足球」。（資料圖片）

從「首富」淪為「首負」，他似乎早已在未雨綢繆。這名曾多次公開「秀恩愛」的地產大亨，被曝去年已與妻子丁玉梅「技術性離婚」，以曲線規避債務；市場也傳言，許家印在海外設立了信託基金，為兒子做好「富二代保護」。有輿論諷刺，恒大財富擠兌風波時，許家印那句「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有」，如今應該反過來說——投資者可以一無所有，許老闆一分錢都不能少賺。

恒大是中國房地產行業「高杠杆、高負債、高周轉」發展模式的典型，如今也成為房地產行業「收益私有化、成本社會化、風險全民化」的典型。

據財新報道，恒大資不抵債的規模已高達6642億元，這個天文數字讓與恒大有交易的銀行面對巨大風險。恒大欠下的各種款項，也意味著與恒大有關的大大小小供應商、承包商，很可能面對建材、勞務款項無法收回。更大的問題是，房地產行業牽涉到買房者的切身利益，如今群龍無首的恒大要如何「保交樓」，會不會導致成千上萬購房者的血汗錢化為烏有，成為普通人的夢魘？

許家印被捕後，恒大遺留162萬套爛尾樓如何處理，政府是否接管引市場關注。﹙路透社﹚，

中國正在設法讓房地產行業轉型，釋放這些年積累下來的風險，但這個過程並不容易。除了恒大，碧桂園等房企也同樣在違約的懸崖邊上徘徊。如果任憑房地產行業的風險發酵，並轉嫁給普通購房者，不僅會波及金融系統，還會動搖社會的穩定。

此次恒大危機，官方可能遲早得介入，過去海航、安邦等大型企業的負責人被立案調查後，官方也都會出面協調，以工作組進駐的形式，推進風險處置。但面對龐大的房地產市場，政府又有多大的能力和資源拯救每一家欠下巨額債務的房企；若知名房地產企業在成就一個個富豪後，接二連三等著政府出手救助，社會又得為此承擔多大的代價？

恒大的危機已經成為一個燙手山芋，而締造這個燙手山芋再留給官方的許家印，這場「中秋劫」預計很難渡了。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

