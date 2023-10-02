富豪黃宏生拍片斥責許家印：錢進美國、債留中國　騙國家騙老百姓

中國恒大9月28日晚間發布公告，稱公司董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。內地著名企業創維創始人黃宏生近日拍片斥責許家印「公然以中國人民為敵」，「騙國家騙老百姓」，更指控許家印把資產轉移至美國。該影片獲官媒《環球時報》前總編輯胡錫進等人在微博轉發，引起關注。



黃宏生在影片稱他有很多好朋友都被恒大騙了，恒大方面稱「把錢存進去，每年回報15%」，但是「結果不但利息一分拿不到，本金全部毀滅了」。他的其中一個朋友甚至投資了200億（人民幣，下同），最後公司被拖累至破產。

黃宏生稱，恒大於2021年出事，官方將所有法律訴訟歸結到廣東省高級法院，這是因為政府給許家印一個保護時間，讓許家印能夠有時間解決各樣糾紛，「保護非常明顯」。

黃宏生認為，官方最近終於對許家印動手，是因為許家印犯了大忌，「用美國的法律進行破產保護」。黃宏生稱，在老婆兒子移民北美後，許家印再透過發債將中國資產換成美國的個人資產，「然後他要保護美國這個人資產，債務扔給中國，所有資產在美國名下」，再利用美國與中國的對抗政治形勢、利用美國政權來解套，這便是「以人民為敵、以國家為敵」。

根據資料，黃宏生是創維創始人、原創維集團兼創維控股董事局主席。在2022年，黃宏生、林衛平夫婦以105億人民幣的財富位列《2022衡昌燒坊·胡潤百富榜》第590位。