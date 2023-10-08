以巴衝突升級｜胡錫進：巴勒斯坦人需要大鬧一場　打破中東格局

以色列與巴勒斯坦局勢升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日發動突襲軍事行動，從加沙地帶發射逾5000枚火箭彈襲擊以色列，也有巴勒斯坦槍手潛入以色列南部地區開槍，多名以色列人遭擄走。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文分析稱，越來越多阿拉伯國家與以色列和解，美國也正在推動沙特阿拉伯與以色列關係正常化，巴勒斯坦人靠自己的力量不可能打過以色列，他們需要「大鬧一場」，打破中東目前的格局。



以巴局勢：2023年10月7日，巴勒斯坦人在以色列與加沙邊境的以色列一側，站在以色列坦克上慶祝（Reuters）

胡錫進形容，哈馬斯竟能組織如此大規模行動而不走漏任何風聲，難度非常高；襲擊突然、有力，以色列的摩薩德和美國中情局這次都成了「吃乾飯的」。

胡錫進預料，以色列肯定會進行超過空襲的猛烈報復行動，地面攻擊極有可能上演。不過以色列找準目標下手並非很容易，哈馬斯不是當年的巴解組織，他們更擅長城市游擊戰，行動靈活。以色列要想像1982年在黎巴嫩包圍巴解組織那樣圍住哈馬斯，將很難做到，狂轟濫炸又將傷及很多平民，引發國際輿論的譴責。所以以軍怎麼打，從設計到實施都是挑戰。

巴勒斯坦哈馬斯2023年10月7日突襲以色列，圖為以色列雷霍沃特（Rehovot）冒煙（Reuters）

在哈馬斯發動全面襲擊的原因上，胡錫進分析稱，導火線應該是近期以方與巴勒斯坦人小規模衝突不斷，哈馬斯想與以色列「算總帳」。但從戰略層面說，這是巴勒斯坦人對中東局勢朝著犧牲巴勒斯坦利益的方向不斷發展的一次決絕反抗。美國在特朗普時期從調解以巴衝突轉為更明確倒向以色列，另外，越來越多阿拉伯國家與以色列和解，現在美國正在推動沙特阿拉伯與以色列關係正常化，巴勒斯坦人靠自己的力量不可能打過以色列，但他們需要「大鬧一場」，打破中東目前的格局。

以巴衝突：在也門，胡塞武裝組織（Houthi）支持者2023年10月7日上街集會，以示支持巴勒斯坦（Reuters）

胡錫進又指，雖然哈馬斯背後的最大支持力量是伊朗，但只要以巴打起來，中東廣大阿拉伯人會天然同情巴勒斯坦，他們在感情上不可能倒向以色列，這會給中東地區對以色列持溫和態度的阿拉伯國家政府形成壓力。