以色列犯下兩個致命錯誤　遭受數十年來最致命攻擊

編按：以色列與巴勒斯坦局勢升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日發動名突襲軍事行動，向以色列發射數以千計的火箭炮，其武裝分子更闖入以色列領土。《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號「牛彈琴」分析稱，在這次戰爭裏以色列犯下了兩個致命錯誤，包括情報工作疏漏及以軍反應過於遲鈍。本文獲「牛彈琴」授權轉載。



2023年10月17日，哈馬斯宣布向以色列發動攻擊，圖為以色列南部起火（Reuters）

這不是巧合，贖罪日戰爭50周年之際，又一場戰爭突然爆發了。

不錯，是戰爭。

至少對以色列來說如此。

10月7日，神色嚴峻的以色列總理內塔尼亞胡，發表了告全體以色列國民的講話：

以色列公民們，我們正處於戰爭狀態，不是一次行動，也不是幾輪襲擊，而是戰爭，今天早上，哈馬斯發動了難以計數的讓人震驚的攻擊……敵人會付出前所未有的代價，我們處於戰爭狀態，我們將贏得戰爭。

事態很嚴重，甚至可以說，這是以色列數十年來遭受的最致命襲擊。

▼以巴衝突照片

1，就在7日凌晨，哈馬斯從加沙地帶發動了前所未有的攻擊，兩個小時內，發射了數千枚火箭彈。

2，更為嚴重的是，哈馬斯戰士還突破了以軍隔離牆，突進到以色列城市，然後是逢人便殺。我們看到，地面上，躺著很多被打死的以色列人。

3，視頻更顯示，一輛以軍坦克熊熊燃燒，受傷的坦克兵被哈馬斯戰士揪出，還有以色列姑娘被帶走的畫面，場面非常血腥。據稱至少數十名以軍士兵被俘，包括以軍少將，前所未有。

4，以色列救援部門披露，在當天的衝突中，至少250人死亡，1000多人受傷，死者中包含一名以軍上校，這是幾十年來以色列遭受的最致命襲擊事件。巴勒斯坦方面，也有200多人死亡。

2023年10月7日哈馬斯突襲以色列後，有巴勒斯坦槍手把以色列車輛帶到加沙地帶北部並燒車，一名男孩在旁邊高叫（Reuters）

5，截至7日夜幕降臨，以軍仍在22個地點與哈馬斯武裝展開激戰，以色列將軍警告：哈馬斯打開了地獄之門。哈馬斯領導人則聲稱，「我們正處於偉大勝利的邊緣」。

很突然，對以色列政府來說，應該也是完全意想不到。

6，以色列內閣立刻召開緊急會議，商討對策，全國隨即進入戰爭狀態，以軍開始大規模徵召預備役，以色列中部和南部公民，被要求呆在防空洞附近。

7，按照內塔尼亞胡的說法，當前的首要任務，是「清除敵人滲透者的區域」；然後，發動報復性襲擊，「向敵人收取巨額代價」；第三個目標，是加強其他戰線，確保沒有人錯誤地加入這場戰爭。

8，以軍隨即宣佈，發動代號「鐵劍」的軍事行動，大批坦克集結，對加沙地帶發動大規模空襲。內塔尼亞胡警告，加沙人趕緊離開，所有哈馬斯藏身的地方，都將變成瓦礫。

9，那邊廂，哈馬斯宣佈對以色列展開新一輪名為「阿克薩洪水」的軍事行動。哈馬斯領導人更在錄音講話中，號召巴勒斯坦人：如果你有槍，就把它拿出來。

10，可以預料，以色列更猛烈的報復，應該還在後面。甚至不排除，戰火會擴大，黎巴嫩真主黨等武裝也加入戰團。

以巴局勢：2023年10月7日，巴勒斯坦人在以色列與加沙邊境的以色列一側，站在以色列坦克上慶祝（Reuters）

坦率地說，剛開始看到這條以色列的新聞，我沒太當一回事。當年曾在耶路撒冷工作過兩年，目睹了巴以衝突最激烈的時刻，總以為打打殺殺，對那片土地來說，再正常不過。

但隨著更多消息的披露，看到更多慘烈視頻，覺得這一次，真是搞大了。

哈馬斯的攻擊，確實是前所未有的猛烈。

以色列的傷亡，遠比很多人想像的更加慘烈。

最後，怎麼看？

不由長歎一口氣，畢竟，曾經在那片土地工作過幾年，多少有著感情的牽扯，真不希望看到這樣的悲劇發生。

完全我個人的看法，粗淺三點吧。

第一，以色列這次犯下了兩個致命錯誤。

第一個錯誤，就是情報工作的嚴重疏漏。

甚至可以說，以色列情報部門，犯下了和50年前贖罪日戰爭時一樣的致命疏漏。

哈馬斯這樣大規模的進攻，尤其是選擇贖罪日戰爭50周年之際，顯然精心策劃了很長時間，以色列情報部門居然毫無察覺。

摩薩德在哪裡？辛貝特在哪裡？

平時一個個吹得神乎其神，但關鍵時刻，毫無作為。

巴勒斯坦哈馬斯2023年10月7日突襲以色列，圖為以色列雷霍沃特（Rehovot）冒煙（Reuters）

第二個錯誤，以色列軍隊反應太遲鈍。

哈馬斯都攻打過來了，居然還沒反應過來，不僅沒有保護好平民，自身都有大量被俘。

打遍天下無敵手的精銳之師，怎麼這樣了？

當記者詢問以色列軍方發言人，為什麼以軍這樣措手不及，以軍發言人赫克特中校回答：「這是一個很好的問題。」

不得不說，過去幾年的相對平靜，讓以色列麻痹了。以色列內部的激烈紛爭，更讓軍情部門士氣低落。

致命錯誤的後果，就是血淋淋的殘酷現實，是哈馬斯前所未有的勝利。

第二，展現了哈馬斯的強大生命力和戰鬥力。

哈馬斯這次讓人刮目相看，他們困守在加沙，但這一次，擁有了足夠讓以色列震驚的火箭彈。

但這還不是最震撼的，畢竟，火箭彈雖多雖猛烈，但大部分以色列都可以防住。

畢竟，以色列有全世界最先進的反導彈和反火箭彈的系統。

最讓以色列人心驚的是，以色列固若金湯的隔離牆，哈馬斯居然全面突破，然後闖入以色列境內，大開殺戒。

這些哈馬斯戰士，從陸地、海上、天空三面越境，陸地炸開隔離牆，海上快艇突破封鎖，空中乘坐動力傘，越過了邊境。

隔離牆不再安全，這種心理震撼，以色列人需要很長時間才能撫平。

仇恨在鬱積，以色列必須認識到，面對不屈服的巴勒斯坦人，根本就沒有銅牆鐵壁。

2023年10月7日，在哈馬斯突擊以色列後，以方大舉還擊空襲加沙，圖為加沙（Reuters）

第三，一場血雨腥風剛剛拉開序幕。

對前景，說實話，我是很悲觀的。

當年在耶路撒冷工作的時候，我們經常被問一個問題：這片土地，什麼時候能夠和平？

答案是確定的：永遠不可能。

這片土地有的是橄欖枝，但就是沒有和平。過去半個多世紀，5場中東戰爭，期間還有一場接一場的衝突，矛盾根深蒂固，流血隨時發生。

這一次，我們可以預料，以色列畢竟是以色列，會很快清除掉滲透過來的所有哈馬斯武裝，這是一場血雨腥風。

以色列更是以色列，肯定會對加沙展開大規模的報復，1個以色列人身亡，往往對應著10個乃至100個巴勒斯坦人罹難，這更是一場血雨腥風。

更別忘了，在中東，以色列的敵人，也不只有哈馬斯，還有真主黨、吉哈德、伊朗等等，不排除南方和哈馬斯戰鬥正酣，北方真主黨戰事又起，那又是一場血雨腥風。

現在，以色列在全面戰爭動員，西方國家一面倒支持，中東很多人走上街頭，痛斥以色列的佔領，為哈馬斯加油鼓勁……

這就是中東，又一場戰爭開始了。我不知道，還會有多少人倒在血泊中。

看到新聞，已經有一位中國同胞在以色列南部被流彈打傷，正在醫院治療。

只是希望，雙方還能保持一點理性，不要過多傷及無辜。請注意，我說的是「不要過多」，但這可能嗎？

最後，還是希望，和平早日降臨這片土地，希望還在那裡的同胞，非常時期，一定要注意安全！