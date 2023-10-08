以色列中國留學生：火箭彈擊中附近大樓　兩名室友被徵兵入伍

以色列與巴勒斯坦局勢升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日早上6時半發動名為「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）的突襲軍事行動，向以色列發射數以千計的火箭炮，其武裝分子更闖入以色列領土。

內地傳媒《新民周刊》報道，身處以色列中部城市雷霍沃特的中國博士生Yumi表示，以往大多數的火箭炮會被「鐵穹」反導系統攔截，但今次其家附近就有一處大樓被火箭炮擊中，手機的空襲警報亦從10月7日早上開始響個不停，「又開始瘋狂炸了，我兩個室友都被徵兵走了！」。



Yumi介紹，以色列的公共建築、住宅民居等建築物都有設置「安全屋」，她就讀博的魏茨曼科學研究所，更設計了每人30秒內可以就近抵達一個「安全屋」的標準。

以色列控制的所有地區均覆蓋安全警報系統，一旦有空襲，手機App就會收到預警信息。根據炸彈飛來的方向，不同地區的居民有長短不一的時間可以到「安全屋」躲避。

Yumi接受《新民周刊》直播連線。（微博＠新民周刊）

以色列的「鐵穹」反導系統，可以攔截射程介乎5公里至70公里之間的短程火箭彈。在Yumi的印象中，以往大多數的火箭彈都被「鐵穹」攔截，很多人即便收到預警信息，也未必第一時間抵達安全屋。

對於大多數以色列人而言，被火箭彈襲擊的概率並不高，但Yumi今次感受到明顯不同。一方面，哈馬斯武裝分子經由陸、海、空從加沙進入以色列控制區，雙方在多地進行戰鬥。離她家兩三百米，就有一處大樓被火箭彈擊中而冒出黑煙。

另一方面，以色列宣布進入「戰爭狀態」後，隨即下令徵召預備役人員。以色列所有公民（除健康、宗教和生育等原因外）不分男女，年滿18周歲必須服兵役，男性一般3年、女性為2年。Yumi表示，樓下的鄰居已穿好軍裝去當預備役。

10月7日，以色列中部城市雷霍沃特有大樓被哈馬斯的火箭彈擊中。（微博＠新民周刊）

據介紹，哈馬斯發動「阿克薩洪水」軍事行動的10月7日，是贖罪日戰爭（1973年10月6日）爆發50周年的翌日，也是今年住棚節結束的第一天。按照猶太歷，今年的住棚節從9月29日日落開始至10月6日日落結束。

Yumi感嘆，很多人還沈浸在住棚節的節日氣氛中，又適逢周六是休息日。如果是工作日，哈馬斯的火箭彈造成的傷亡會更小，因為工作場所的「安全屋」比普通民居的「安全屋」更安全一些。

哈馬斯發動突襲軍事行動後，以色列及加沙地區已有過千人傷亡。以色列已關閉機場和陸路口岸。