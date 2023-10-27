李克強逝世：訃告晚於新聞整整一個白天　基本評價與李鵬一致

10月27日0時10分，中國前總理李克強因突發心臟病，經全力搶救無效，在上海逝世。10月27日上午8時中國央視率先公布李克強逝世的新聞，緊接着所有官媒關於李克強逝世的新聞幾乎都有註明「訃告後發」。



直到27日晚間18時30分，新華社才公布中國官方關於李克強逝世的訃告。相比於去年11月江澤民逝世時新聞和訃告一起發布，李克強逝世的新聞和訃告間隔整整一個白天的時間，說明李克強的逝世非常突然，純屬意外，中國官方事先並無準備。



10月27日0時10分，中國前總理李克強因突發心臟病，經全力搶救無效，在上海逝世。10月27日上午8時中國央視率先公布李克強逝世的新聞，緊接着所有官媒關於李克強逝世的新聞幾乎都有註明「訃告後發」。（新華社）

李克強的離世讓幾乎所有人感到震驚。今年3月李克強才卸任總理，距今只有短短7個多月時間。今年8月，網上有消息顯示李克強現身敦煌莫高窟，當時他的氣色還不錯。在醫學條件日益進步的今天中國，普通人的平均壽命已有70多歲，那些生活在城市、享受較好醫學資源的人，往往能活到80多歲甚至90歲。李克強年僅68歲便離世，事發突然，所有人都未料到，故他的訃告自然會比往常晚些。以前像李克強那個級別逝世的領導人，通常都已經退休許多年，中國官方關於他們的訃告早已反覆商討，故當他們離世時能在第一時間公布訃告。

李克強的訃告可以和中國前總理李鵬的訃告對比。中國政治歷來注重規矩、傳承和禮儀，李克強和李鵬都曾擔任總理，他們的政治待遇一樣，其中便包括訃告。兩人訃告的開頭一模一樣，都是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。這說明中國官方對於李克強和李鵬的基本評價是一致的。

2014年，李克強現身義烏「網店第一村」，鼓勵正忙着接單的「店小二」既當就業者，又當創業者，未來成為「大掌櫃」。（中國政府網）

不過，兩人訃告的具體措辭還是有明顯區別。這主要是因為時代背景不同，兩人的工作重心有別。

李鵬的訃告多處用了「重要開創者」、「重要作用」之類措辭，比如「我國電力工業的傑出領導人、核電事業的重要開創者」，「在三峽工程科學民主決策和建設中發揮了重要作用」，「我國社會主義市場經濟體制的重要開創者、忠實踐行者、積極推動者」，「為20世紀末我國初步建立社會主義市場經濟體制發揮了重要作用」，「中國特色社會主義民主法治建設的重要領導者」。這主要是因為李鵬擔任總理和全國人大常委會委員長時，正值中國從計劃經濟向社會主義市場經濟轉型時期，許多事情都是百廢待興，故李鵬的訃告側重他扮演的作用或領導角色。

相較之下，李克強的訃告主要圍繞他做的實際貢獻，比如「他提出實現中原崛起的奮鬥目標，在全省上下形成發展共識，在大力推進工業化、城鎮化進程的同時，加快農業現代化建設，推動河南經濟社會各項事業取得長足發展」，「推動遼寧老工業基地振興取得顯著成績」，「積極擴大國內有效需求，保持經濟運行在合理區間，依靠創新驅動推動產業結構優化升級」，「推動統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果」，「着力解決好群眾就業、教育、住房、醫療、養老等方面的突出困難」。這主要是因為李克強擔任總理時中國已經建立起社會主義市場經濟體系，國家建設步入正軌，故重心是在法律框架下多做實事。這樣的評價與許多人對李克強的印象是一致的。李克強是一位有着庶民情懷、平實、穩紮穩打的總理，他任內反覆強調「真抓實幹」和「保民生」。李克強的訃告突出了這點，高度評價了他的政治功績。

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