李克強逝世｜事發突然震驚網民　憶見總理黑眼圈：鞠躬盡瘁的一生

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。消息一出，內地輿論場震動，有網民直言看到這個消息好想哭，「人民的好總理一路走好」。



在微博等社交平台，充斥對李克強的悼念留言，有網民直言對消息難以置信，因為事出太過突然，實在感到非常意外，「太突然了，有點不能接受啊」、「難以置信，猝不及防，萬分悲傷」、「震驚！現代醫學看起來發達，但人還是很脆弱。總理也逃不過」。《環球時報》前總編輯胡錫進亦在微博轉發，稱「太震驚了，深切哀悼」。

另外，網民亦紛紛對李克強作出正面評價，以表悼念，「鞠躬盡瘁的一生」、「高風亮節，務實的好總理」、「深切悼念，非常優秀年輕的政治家」、「他是個很好的總理，一直強調就業，兜底」、「有知識，有思想，有親和力的好總理，深切緬懷」、「我國失去了一個很重要的經濟學家啊！」、「真的好可惜，他才多大，我還在想以後重大活動都看到他的身影」、「以前在電視上，隱約能看到總理的黑眼圈，鞠躬盡瘁，我們不相信這是真的」。

《香港01》得到消息稱，李克強心臟病發時間是在10月26日接近中午，其在上海醫院搶救的消息在下午就已經在上海部分社群平台傳開。李克強心臟病發後，送往醫院全力搶救10多個小時，下午裝上人工心肺（ECMO），但搶救無效，於10月27日0時10分在逝世。據了解，官方訃告至今未出，可見事發突然。

消息指，李克強當日很可能是在上海東郊賓館，東郊賓館位於上海浦東，供療養所用的場所。