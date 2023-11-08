「全球南方」視野與北京「和統台灣」大政方針

第21屆「全球華僑華人促進中國和平統一大會」11月7日在南非約翰內斯堡舉行，來自全球30多個國家和地區的統促會與相關組織共800餘人與會，台灣分會場也有200多人視訊連線參會。此次大會的舉行與地點選擇，透露了北京在推進和統台灣的大政方針時，也將之涵納進了「全球南方」與「一帶一路」的大戰略思考之中。



「全球華僑華人促進中國和平統一大會」是全球各國家和地區「中國和平統一促進會」年度舉辦的跨洲性大會，例如今（2023）年在南非舉行，主辦單位即為「全非洲中國和平統一促進會」。總會設於北京的「中國和平統一促進會」（和統會），性質上屬於具有獨立法人地位的全國性、非營利性社會組織，但亦具有中共中央統戰部主管的半官方背景。

亮點一：王滬寧主管對台工作首場全球造勢

本屆大會的亮點之一，在於此乃中共二十大後王滬寧出任全國政協主席，確認其主管對台工作，並於今年9月11日當選中國和平統一促進會會長後的首屆全球性和統造勢活動。大會主題定為「堅持『九二共識』，為早日實現中國統一大業而努力奮鬥」，基本反映了北京對台的大政方針，依舊在「九二共識」的基礎上，高舉「和平統一」大旗。

全國政協副主席、台盟中央主席、中國和平統一促進會副會長蘇輝飛赴南非約翰內斯堡出席大會，致詞時強調要「不斷推動全球反『獨』促統運動深入發展，在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興進程中，堅定不移推進祖國統一大業」。

台灣分會場的連線致詞環節，可以看到人選設計上的巧思，展現台灣統一運動的歷史縱深。率先發言的是「台灣抗日志士家屬協進會」理事長蕭開平，他代表台灣抗日50年的烈士與志士親屬後代，強調台灣應堅持「不戰」、「對話」和「交流」的主張，喚醒台灣人民的中華民族「原鄉精神」與「愛國情操」。

「統一聯盟黨」主席戚嘉林接續發言，他指出台灣社會正為「台灣烏克蘭化」而惴惴不安，台灣支持統一的沉默大眾要設法表達出堅定支持和平統一的心聲，因為對台灣而言，和平統一是代價最小的統一方式，也是最有尊嚴的統一方式。

「中華兩岸和平發展聯合會」主席潘朝陽，從中華文化的角度剖析「九二共識」。他認為，兩岸和統正是中華傳統文化和歷史的具現，「華夏大一統是主軸結構，分裂則是反常，中華必須回歸大一統格局，且主張強調仁政王道的太平一統，而反對民族內部的殺伐」。

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《觀察》雜誌發行人紀欣則將兩岸問題結合即將到來了台灣大選，表示台灣的反獨促統運動，首要任務就是在明（2024）年1月13日，用選票下架民進黨，以期在大選後，兩岸能在「九二共識」的基礎上，展開政治對話，邁向統一。

分會場還特地安排了以收集、保留台灣左翼運動史料為主要工作的「台灣民眾文化工作室」執行長許孟祥發言，他說要幫助台灣同胞認識民族復興與兩岸統一的實際進步意義，把在時代錯誤中失去的祖國心、台灣情找回來，在歷史正義與社會正義的進步價值中，重建台灣同胞對祖國大陸的民族感情認識。

代表台灣勞苦大眾的「勞動黨」主席吳榮元壓軸致詞，他指出面對台獨挾持政權「倚美謀獨」、「以武拒統」的意圖，以及國際反中勢力介入干預屬於中國內政的台灣問題，全球華僑華人就地發起反獨促統運動在國際輿論上發揮了獨特的作用；從民族歷史流向來說，統一是指引台灣航向歷史正道回歸民族大家庭的燈塔，台灣統派在台灣守護統一的燈塔。

亮點二：全球南方「和平發展」精神的宣揚

本屆大會的亮點之二，在於會議地點的選址。今年是中國與「彩虹之國」南非建交25周年紀念，作為金磚國家成員之一的南非，還是第一個簽署加入中國「一帶一路」倡議的非洲國家。

11月6日下午，習近平在北京人民大會堂會見南非副總統馬沙蒂萊。（新華社）

習近平曾六度踏上南非土地，中南雙方可謂是「老朋友」。今年8月，藉金磚國家領導人第15次會晤之機，習近平對南非進行國事訪問，與南非總統拉馬福薩（Matamela Cyril Ramaphosa）發表聯合聲明，深化雙方發展全面戰略伙伴關係。11月6日，習近平則在北京會見了南非副總統馬沙蒂萊（Paul Mashatile），強調中南雙方應繼續密切在金磚國家機制內合作，加強發展中國家團結合作，推動全球治理體系朝着有利於發展中國家的方向發展。

南非黨政高層出席了此次大會，包括南非總統府婦女、青年及殘障部部長德拉米尼-祖馬（Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma），以及南非執政黨「非國大」（ANC）第一副總書記莫卡尼亞內（Nomvula Mokonyane），前者還曾任非洲聯盟（AU）委員會主席。兩位南非女性政治家，除了表示支持一個中國原則與兩岸和平統一之外，致詞中還不約而同地聲援了正遭受以色列轟炸的巴勒斯坦加沙（又譯加薩）人民，並主張以和平方式解決國際爭端。此前，南非政府也在11月6日表示，將召回駐以色列的所有外交官，以傳達南非對加沙情勢的嚴重關切。

兩位南非女性官員的發言，宛若將大會高度拉回到了1955年「萬隆會議」精神，透過亞非國家的團結抵制國際霸權。同時更展現了當代「全球南方」與「南南合作」的新意義，象徵在國際政治衝突不斷的「起火世界」，發展中國家仍舊堅持走和平發展的道路，並相互聲援與合作。

疫情後首次「全球華僑華人促進中國和平統一大會」在南非召開，相信是經過深思熟慮後的安排。尤其是美國與民進黨不斷將台灣問題「國際化」，北京以「和平統一」的國際造勢作為應對，等於是向世界宣告，中國不只在國際政治上堅守和平發展，同時也以此原則作為解決台灣問題的大政方針，對照彰顯出與霸權國家靠零和博弈、戰火拳頭截然不同的格局思維，而且在國際秩序的實踐中「德不孤，必有鄰」。在南非登場的全球和統大會，其弦外之音，恐怕不容小覷。