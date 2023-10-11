「站隊」以色列不是台灣明智的選擇

10月7日巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動「哈馬斯」（Hamas，台譯哈瑪斯）向以色列發射火箭彈攻擊，以色列則以「鐵劍」行動反擊，戰事愈演愈烈。截至10日雙方公布的資料，衝突已造成超過1,900人死亡。台灣方面，蔡英文於8日透過發言人對傷亡的民眾表達哀悼與慰問，同時對恐怖主義與攻擊平民表達譴責，並宣示「將持續與理念相近國家合作，共同抵抗一切形式的暴力威脅，與對民主自由的傷害」。



此外，民進黨主席暨副總統賴清德也有表態，指台灣持續與國際社會站在一起，共同譴責恐怖主義威脅及對平民的暴力攻擊，支持透過和平方式化解對立。而以色列駐台辦事處則於同日傍晚，在Facebook發文表示，「我們非常感謝蔡英文總統與台灣人民的支持與慰問」。

「聲援烏克蘭」造勢的再次翻版

細究蔡英文的說詞，其使用「恐怖主義」一詞，並將衝突上綱到「對民主自由的傷害」，很明顯的流露出了「站隊」以色列的立場。其言下之意，莫過於是指責哈馬斯乃至於巴勒斯坦為「恐怖主義」，而以色列則與台灣一同，屬於以美國為代表的「民主陣營」成員，亦即其口中所謂「理念相近國家」。這一套說詞所代表的意識形態，在民進黨政府「聲援烏克蘭」的一系列造勢中屢見不鮮。

2023年8月4日蔡英文（中）接見「以色列國會議員訪問團」。（台灣總統府）

此次哈馬斯對以色列採取了自1973年第四次中東戰爭以來最大規模的襲擊，本身就體現了雙方在歷史上深重的恩怨糾葛，不是簡單站隊任何一方，就能輕易化解如此「死結」。

比如長年以來，以色列在美國的軍事援助下，不只建成了其津津樂道的「鐵穹」防空系統，更長時間對加沙（Gaza，又譯加薩）地帶巴勒斯坦人民進行封鎖與殺戮。據聯合國統計資料，自2008年至2020年，巴方死亡人數達5,590人，還有11.5萬人受傷；而以方同期死亡人數則為251人，另有5,600人受傷。單單從數字上雙方的巨大鴻溝，就已令人無法簡單宣稱誰是「恐怖主義」，誰又是「民主自由」。

然而，新一輪的巴以衝突爆發以來，美英等西方媒體，迅速定調哈馬斯或巴勒斯坦為「恐怖主義」，而以色列則是「無辜」受害者。當然，從平民的角色來說，任何的犧牲都不應該存在，可是以色列依附於美國強權之上的右翼政權，也不應該隱身於「平民」背後而逃脱責任。可以想像的是，長期浸淫在西方宣傳系統下的台灣傳媒，包括政治輿論場，自然也隨之二元認定以色列受到了「恐怖主義」的襲擊。

看不到巴勒斯坦平民的無辜傷亡

事實上，在「親美」地緣政治的歷史進程上，以色列與台灣本身就有着密切的關係。1990年代台媒《遠見》雜誌即透露了以色列與台灣之間的秘密軍事合作；2013年還未登上執政舞台的蔡英文，曾經密訪以色列一個星期，學習其如何「被孤立卻仍強悍的存在着」。台灣新冠疫情解封後，以色列國會議員於2023年8月造訪台灣，蔡英文即表達了雙方在「國防工業」與「全民國防」的借鑑經驗，希望打造「民主供應鏈」。

2019年5月，台北101點燈歡慶以色列建國71周年。（Facebook／Israel in Taipei）

在「民主」等意識形態話語的包裝下，以台雙方分別扮演了美國在中東與東亞的軍事「代理人」角色，這才是以台官方關係如此親近的真實原因。新一輪巴以衝突後，美國即迅速出手軍援以色列，拜登（Joe Biden）稱將「堅若磐石」般地支持以色列；美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）也宣布，已指揮「福特號」航空母艦打擊群前往東地中海，將向以色列提供額外軍備及彈藥。

換言之，蔡英文政府在巴以衝突中，毫不猶豫地站在了以色列一方，並痛斥哈馬斯或巴勒斯坦為「恐怖主義」，說穿了其着眼的還是台灣對美國的政治與軍事依賴和附庸關係。因此，在今（2023）年雙十演說中自詡「讓世界因台灣而更好」的蔡英文，眼睛裏只看到以色列平民的「無辜傷亡」，卻看不到加沙地帶巴勒斯坦平民的「無辜傷亡」。

站隊以色列無法解決台灣的問題

「站隊」以色列，對台灣的執政者來說，其實就是「站隊」美國。就兵兇戰危的台海情勢來看，台灣能向以色列取到的兩部「經」，第一部不就是美國精英不斷向台灣鼓吹的「全民皆兵」，以及「以小搏大」的「不對稱作戰」嗎？第二部則是倘若台海戰爭爆發，有意爭取美國及其盟友在軍事上的直接介入與援助。這兩部「經」，才是蔡英文政府「聲援以色列」沒有說出來的潛台詞。

以色列、巴勒斯坦衝突升級，以方持續空襲加沙。圖為2023年10月11日一名在空襲行動中受傷的男孩。（Reuters）

今日世界局勢詭譎多變，俄烏衝突加上巴以衝突，背後都能看到美國等強權國家的身影，戰火陰霾無疑取代了和平發展。而台灣身處中美博弈板塊的最前線，就算美國持續以「台灣牌」壓制中國崛起與統一進程，但霸權衰落、力乏兵疲的美國，還有多少能力「滿足」台灣執政當局的期待而「馳援」台灣？

在這個「起火的世界」中，台海被認為是下一個「火藥庫」，台灣有多少本錢禁得住「火藥庫」爆炸？台灣社會與民眾，又是否願意如同以色列和烏克蘭走向「全民皆兵」，進而「奔向戰場」？無論是以色列或烏克蘭，都絕非台灣應該學習或效仿的對象，兩岸之間的統一問題，是歷史遺留給兩岸自己需要直面甚至談判的問題，靠再多的「軍事備戰」、再多的「民主自由」、再多的「美國支援」，只會像巴以問題一樣從「難結」變成「死結」。口頭「站隊」以色列很簡單，但戰火應該促使台灣思考清楚，執政者的一言一行，到底是台灣問題的解藥還是毒藥？