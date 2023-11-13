藉陸配參政操弄「兩國論」　台「陸委會」實乃自我矮化？

日前傳出台灣民眾黨將邀請大陸配偶列入不分區立法委員名單，民進黨總統參選人賴清德率先開啟「抹紅戰」，指大陸在台新住民若進入立法院，「台灣將更危險」。隨後台灣兩岸關係主管機關大陸委員會（陸委會）也「參戰」，發出一紙新聞稿，援引台灣《國籍法》，聲稱「在法言法」，指陸配擔任台灣公職應「放棄外國國籍」。然而此論一出，引起輿論與學界譁然，認為陸委會的說法實有「兩國論」之嫌。



面對外界批評，台灣陸委會非但無法洗刷「兩國論」的質疑，反而「舌戰群雄」，令陸配在台參政議題演變為一場「混戰」。陸委會主委邱太三要當事人徐春鶯根據中國大陸的《國籍法》「放棄國籍」，副主委兼發言人詹志宏也要徐春鶯「去看看中國法律，中國法律有規定如何撤銷國籍」。陸委會還以郭台銘副手賴佩霞放棄美國國籍為例，指其「做了很好的典範」。

陸委會否認其操弄「兩國論」的指責，回擊此乃「超乎異常的跳躍式思維」。此外，台內政部長林右昌再加入戰局，表示戶籍、國籍是兩碼事，回嗆徐春鶯「這地方就是中華民國，放棄國籍部分要按相關法律規定」。

民眾黨不分區立委名單原擬納入大陸籍配偶徐春鶯，而其陸配身份受到質疑。台陸委會副主委詹志宏（右）11月10日回應，中國的法規有明確規範如何放棄國籍，而副總統擬參選人賴佩霞作何很好的示範，已經依照法律放棄美國籍。（Facebook／大陸委員會）

台灣陸委會與內政部其實了做「完美示範」，利用台灣社會對於兩岸關係的認知盲點，以及長年來台灣政客從「特殊兩國論」、「一邊一國」到「兩岸互不隸屬」的「口號台獨」，不是「在法言法」，而在「藉法玩法」，將陸配在台參政權樹立為一具稻草人，炒作內部分化的民粹情緒，在兩岸定位問題上大打泥巴仗。

陸委會在引述台灣《國籍法》，將大陸籍比擬為「外國籍」時，事實上刻意避談憲法層級的兩岸關係定位。根據《中華民國憲法增修條文》，以及《兩岸人民關係條例》之規定，兩岸之間不是「國與國」的關係，而是「大陸地區」與「台灣地區」的「一國兩區」。因此，作為《兩岸人民關係條例》主管機關的陸委會，內心其實非常清楚，對於陸籍配偶的認定，不可能適用於規範「外國籍」人士的《國籍法》。

陸委會不要忘了，2021年7月高雄地方法院裁決「國家賠償法適用於大陸人民」，直到今（2023）年2月高等法院高雄分院二審依舊維持原判。就算後來台灣行政院煞有介事的發了一個函釋，稱「大陸人民不是中華民國國民」，但仍舊改變不了台灣有關兩岸人民的法律定位。台灣政治大學法律學系副教授廖元豪便撰文批評，民進黨政府的戲法「台獨是虛（一點兒也不「務實」），兩國論是空，把支持者當白痴來詐騙」。

更何況台陸委會竟要台灣陸配新住民「根據中國法律放棄國籍」，可是中國大陸《中國公民往來台灣地區管理辦法》其中規定，「台灣居民」全部被定義為「居住在台灣地區的中國公民」，又何來「放棄中國公民」呢？難道是要台灣陸配在兩岸均屬「一中憲法」前提下，先取得第三地的「國籍」，從而失去中國大陸的「國籍」後，再放棄第三地「國籍」，進而在台「曲線參政」嗎？

面對台陸委會發布聲明指出，徐春鶯（圖）應申請放棄國籍程序，徐稱陸委會是漠視憲法，她提出《兩岸人民條例》第二條「大陸地區：指台灣地區以外之中華民國領土」反問，「兩岸是國與國的關係嗎？」徐春鶯直言，民進黨政府敢宣布獨立，「我就放棄那邊國籍」。（POP大國民提供）

問題在於，台陸委會如此義正詞嚴，可是面對記者詢問大陸地區人民是否為「國民」？是否打算修訂《兩岸人民關係條例》？發言人詹志宏又輕輕帶過，「陸委會也好，《兩岸條例》也好，並沒有處理到國籍的問題」，「目前並沒有（修法）積極的必要」。這段話基本透露出，陸委會自知站不住腳，按台灣憲政規範陸配根本沒有所謂「放棄（大陸）國籍」之要求，否則就是「違憲」的「一邊一國」。

而且陸委會也表明，目前台灣有三位里長、一位村長是陸配。此前還有陸配史雪燕擔任南投縣議員的案例，2024台灣立委選舉也有陸配湛秀英代表勞動黨在高雄參選。陸委會針對徐春鶯「因人設事」打造出來的一套「卡關」論述，如同台灣前大法官蘇永欽所言，實乃陸委會「在新聞稿裏自己造法」，除了自我打臉之外，更讓人看清民進黨政府為了選舉利益，犧牲陸配新住民參政權利的醜陋嘴臉。

歸根究柢，民進黨政府上從賴清德，下至陸委會、內政部，以及一干網軍側翼，揪住陸配來自「中國大陸」的身份，大打「國安疑慮」的反中、抗中牌，其實還是要把兩岸關係偷渡為「兩國關係」。倘若如此，「大陸委員會」又有什麼存在的必要？如果兩岸乃「兩國」，民進黨政府大可裁撤「陸委會」，併入「外交部」成立「中國司」即可，何必大費周章「造法弄法」呢？