2024台灣大選︱「抹紅」開打　大陸配偶淪「台獨工作者」政治祭品

日前台媒《鏡週刊》獨家報道，來自上海、嫁到台灣30年的大陸配偶徐春鶯，被台灣民眾黨鎖定為2024年不分區立法委員人選。消息傳出後，民進黨總統參選人賴清德藉此帶頭發起攻擊，指徐若進入台灣立院有「國安」疑慮，綠營側翼政黨也加入戰局，質疑徐長期與大陸統戰單位官員交流。作為「台灣新住民發展協會」理事長的徐春鶯，成為2024年台灣大選民進黨「抹紅戰」、「敵陸抗中」牌的第一面箭靶。



民進黨無往不利的「抹紅戰」

率先報道該消息的台灣傳媒，特別放大徐春鶯嫁至台灣前，「曾擔任大陸國家幹部」，以及今（2023）年6月徐以台灣新住民發展協會理事長身份，率團赴大陸與中國國民黨革命委員會（民革）上海市委座談，免不了影射其政治背景的意味。

隨後，自稱為「務實台獨工作者」的賴清德，10月29日在競選場合針對徐春鶯的背景與身份大做文章，指「大家都知道她曾是共產黨員，若成為立委接觸到國防外交機密資料，台灣將更危險」。31日賴清德接續進攻，矛頭指向民眾黨主席暨總統參選人柯文哲，指其有責任對外說明徐春鶯的爭議。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，傳出被台灣民眾黨鎖定為2024不分區立委人選。（微信公眾號／上海民革）

台獨派政黨「台灣基進」則分進合擊，30日召開記者會批判徐春鶯「就是配合中國天朝主義『移民實邊』，改變台灣人口認同結構的代表」，並主張「將中國明訂為敵國，保持與一般外籍移民政策脱鈎，嚴格把關中國配偶對台灣的忠誠和參政權」。

民進黨與相關團體全力圍剿徐春鶯一人，其政治動機不難理解，目前儘管賴清德民調居於領先，但始終只保有民進黨基本盤，倘若柯文哲爭取到新住民的多數支持，或者「藍白合」有進一步成局的可能，那麼賴清德的選情勢必岌岌可危。故此民進黨搬出過往選舉無往不利的「抹紅戰」與「抗中牌」，透過徐春鶯出身中國大陸的身份「潑紅漆」，以此打擊民眾黨和柯文哲的聲勢。

民進黨自我打臉「進步價值」

然而，此舉對於宣稱友善「新住民」、高舉「進步價值」旗幟的民進黨，卻是大大的諷刺。2017年民進黨成立「新住民事務委員會」，其中不乏有來自中國大陸的成員；2023年賴清德接任黨主席後，該委員會升格為「新住民事務部」，並於同年7月5日舉行第一屆「新住民事務諮詢委員會」，賴還在會上授證給中國大陸、越南、印尼、馬來西亞、緬甸、柬埔寨等諮詢委員，稱「期盼諮詢委員關心新住民事務，也一起關心台灣，共同贏得2024大選，讓台灣更好是民進黨的目標」。

民進黨「新住民事務部」升格後，2023年7月5日舉辦首屆諮詢委員會及授證典禮，由黨主席賴清德（左）親自授證。（民進黨）

此外，蔡英文於去（2022）年在民進黨中央黨部，向台灣的新住民群體「示好」。她說，「台灣的新住民與新二代人口，已經超過100萬人，在台灣這個大家庭，新住民是重要的家人，也是支撐這塊土地、豐富多元族群文化的力量」，並期待「我們現在展開雙手歡迎來自四面八方的新移民，讓台灣更加豐富，現在各位是新移民、新二代，400年後也是台灣的祖先了」。

蔡英文、賴清德等民進黨高層，之所以對台灣新住民抱以如此熱情，原因正如蔡英文所言，「台灣的新住民與新二代人口，已經超過100萬人」。根據台灣移民署發布的資料，截至2023年9月統計，台灣的大陸配偶已超過36萬人，在台定居者也有14萬餘人，若再加上他們的家人與子女，將是一股不容小覷的政治力量。

事實上，台灣法律也有保障大陸配偶的參政權，《兩岸人民關係條例》第21條規定，在台灣設有戶籍滿十年的大陸地區人民，可登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨。因此，可以看到，2020年台灣立委選舉，國民黨的不分區名單已有納入陸配，2021年陸配史雪燕更是遞補上任南投縣議員。而2024年大選，勞動黨在高雄提名陸配湛秀英參選，成為解嚴後台灣選舉史上首位宣布投入立法委員選舉的新住民大陸配偶。

賴清德的天平倒向兩岸戰爭？

眾所周知，質疑「忠誠度」的「國安疑慮」藉口，一向是民進黨操作民粹、打壓政敵的一招「血滴子」。2018年港商南海控股拿下「台北雙子星」開發案，歷經半年審查，台灣官方最後便以「國安疑慮」為由駁回。同年國民黨籍韓國瑜在高雄崛起，民進黨憂慮長年執政的版圖遭翻盤，遂舉辦「反併吞」大遊行，訴諸與「國安疑慮」同等內涵的「芒果乾」（「亡國感」諧音），要調動起台灣選民的「抗中保台」情緒，以利於民進黨選情。

代表勞動黨出征2024立委選舉的湛秀英，是解嚴後台灣選舉史上首位宣布參選立法委員的新住民大陸配偶，她發出聲明要求賴清德收起對新住民的歧視。（勞動黨提供）

如今，2024年台灣大選在即，賴清德雖領先卻缺乏實際政策與人格魅力，只能不斷召喚社會的意識形態動員，還將箭靶鎖定在一位陸配新住民身上，不僅將民進黨過去對新住民的重視踐踏於腳下，更是對個人公民赤裸裸的政治歧視，以及人格抹煞。賴清德及其側翼對徐春鶯的「追殺」，無疑是揭開了其「形左實右」的保守真面目，毫不尊重個人出生尊嚴，甚至以此作為鬥爭對象。

代表勞動黨參選立委的陸配湛秀英也發出聲明，要求賴清德收回對新住民的歧視，批評其言行「不但走上了台灣人民民主的對立面，所製造的兩岸敵對，更是緊縮了台灣社會發展與弱勢團體的權益空間。」湛秀英為台灣新住民的角色與權利發聲，強調「我們的新住民、大陸配偶群體，在當下台灣社會面臨兩岸兵凶戰危的時刻，更有着自願承擔使命與責任的自覺做為兩岸和平使者的角色，來為台灣子弟的未來、為兩岸的和平、為社會的公平正義貢獻力量」。

台灣民主發展至今，自詡為多元包容，可是每當政治爭議關頭，卻又在民進黨等民粹勢力的炒作下，以特定群體為對象，製造「非我族類」的敵我意識，大陸人士在其中成為了「莫須有」的千夫所指。今有徐春鶯，昔日新冠疫情爆發初期，有武漢包機、「小明」事件」，再往前追溯還有1994年的「千島湖事件」等等，可謂是「族繁不及備載」。台灣對大陸的壁壘對立意識一再被操弄出來，既重創兩岸關係發展，更重傷一個又一個連結兩岸的基層百姓。

賴清德號稱要「和平保台」，又宣稱希望與習近平「共進晚餐」，卻為了選舉利益拿陸配新住民做政治祭品，新住民的參政權與忠誠度在「民主台灣」遭到「政治獵巫」。兩岸之間的戰爭與和平，賴清德的政治天平，恐怕已經明確倒向了其中一邊。