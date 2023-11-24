台灣大選｜柯文哲侯友宜合作告吹　民進黨「賴蕭配」贏面大增

台灣大選登記進入最後階段，一度達成協議的「藍白合」正式宣告失敗，國民黨和民眾黨分別推出了自己的正副總統候選人，國民黨由侯友宜和趙少康組合，民眾黨由柯文哲和吳欣盈組合，兩黨都於最後一天到台灣中選會完成登記。

這樣一來，依當前民調數據分佈，民進黨兩位候選人賴清德、蕭美琴的贏面瞬間大增，如果後期沒有奇蹟發生，「下架民進黨」的宏願有很大可能將會成為泡影。這是多數台灣調查民意所不樂見的，於兩岸關係及台海和平穩定而言，也是一個極大的負面因素。

本來，因為政治鐘擺效應和民進黨執政不滿，台灣一直有五成五到六成民意有意「下架民進黨」，賴清德的民調數據雖然穩居第一，也只有三成多到四成的支持。

如果國民黨和民眾黨能放下成見達成合作，郭台銘也加入戰隊，在野力量是有機會把民進黨拉下馬，暫時消除台海這個不穩定因素的。

藍白一度也達成了合作協議，到昨天為止還在做最後努力，獨立候選人郭台銘於昨天邀請了兩黨代表人物到台北君悦飯店溝通，但是奈何兩黨價值差距懸殊，利益也喬不攏，最後宣告合作告吹。

11月24日，國民黨總統候選人侯友宜推出副手趙少康，民眾黨總統候選人柯文哲推出副手吳欣盈，雙雙前往「中選會」登記，「藍白合」正式宣告破局。（左：國民黨提供；右：民眾黨提供）

這樣一來，民進黨就成了最大受益者。民進黨本來高度緊張，但隨着藍白合作告吹，現在陡然鬆了一口氣。在民進黨、國民黨、民眾黨三家形成「三角督」競選的情況下，加上郭台銘參選形成分票效應，民進黨獲勝的幾率遠超另外兩黨。

藍白合失敗，一方面反映出台灣政治生態的複雜多變，各黨派政治光譜涇渭分明，政治人物普遍非常自私，為利益爭奪往往極難團結，另一方面也反映出中美對台灣政治走向的影響仍然存在相當大落差。

這次大選及目前島內政治輿論場的風風雨雨，有助於各方對台灣政治及影響其走向的要素力量結構建立正確認識。還有五十天就要出結果了，這期間會有奇蹟發生嗎？柯文哲或侯友宜有機會逆襲嗎？讓時間來給出答案吧。