台灣大選｜｢柯文哲侯友宜郭台銘｣最後整合　拒馬英九朱立倫參與

台灣總統大選官定登記將於11月24日截止，台灣在野整合撲朔迷離，卻又露出曙光。國民黨總統參選人侯友宜今（23）日邀民眾黨總統參選人柯文哲到馬英九基金會談藍白合，柯文哲則堅持要再找第三地，並找鴻海創辦人郭台銘一起，三方最終將場地定在台北君悅酒店。



柯文哲、郭台銘23日稍早已抵達君悅飯店，侯友宜則在下午16時30分抵達君悅，馬英九、國民黨主席朱立倫也陪同到場，並提前入座，等待柯文哲、郭台銘入場。

國民黨副發言人凌濤現場宣示，這場三方會談將是公開、公正、透明，沒有密室協商的空間，但由於語帶不滿稱，柯文哲、郭台銘人在酒店內，遲遲不抵記者會現場，讓侯友宜、馬英九、朱立倫等人已坐等20分鐘，引來郭台銘辦公室發言人黃士修要求停止發言，會談前的現場氣氛陷入尷尬。

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根據郭台銘辦公室發言人黃士修開場前說法，柯文哲、侯友宜與郭台銘今日將在北君悅酒店舉行三方會談，由三人主談，至多攜帶一名幕僚，馬英九、朱立倫不得參與，僅能事後見證。黃士修表示，柯文哲、侯友宜皆同意由郭台銘擔任「藍白郭」在野三方整合會談主持人。

侯友宜辦發言人李利貞表示，馬英九跟侯友宜原本是有特別派人去邀請柯文哲、郭台銘赴馬英九辦公室，因為侯友宜希望公開透明談話，但是郭在君悅只準備三個小房間，比較大的場地要四點半以後，小房間裡頭開會會有密室協商誤解，且小房間對談，對馬英九也不太禮貌。

而柯文哲、郭台銘後來透過公開受訪跟簡訊，有再三邀請侯友宜，李利貞稱，在確認君悅酒店被妥比較大的會議室之後，決定前往會談，馬英九、朱立倫也會去做見證，但要求過程必須公開透明。