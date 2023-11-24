台灣大選｜柯文哲敲定副手　宣佈搭檔「新光集團長公主」吳欣盈

民眾黨總統參選人柯文哲今（24）日上午11時前往中選會登記，並同步宣布副手為民眾黨不分區立委、新光集團第三代吳欣盈，柯文哲登記以「我們就是民主，我們就是未來」發表談話，坦言「過去支持民進黨，從來沒有想過有一天必須站在民進黨政府的對立面」，但當責任已在眼前，「柯文哲應當是台灣的柯文哲」，身為在野勢力的領袖，決定團結一切可團結的力量，實現未被實現的理念，競逐台灣領導人。



綜合台媒報道，國民黨、民眾黨與郭台銘三方在23日「君悅會談」無果後，柯文哲陣營隨即宣布今日上午將前往中選會登記。媒體間傳聞四名可能人選分別是前雅虎亞太區董事總經理鄒開蓮、民眾黨不分區立委吳欣盈、前台北市副市長黃珊珊和現任台北市副市長鄧家基。

而根據《Ettoday》的報道，民眾黨經過今日上午內部會議確定副手人選是吳欣盈，預計11時在中選會直接登記揭曉。

據了解，吳欣盈最終出線，符合柯文哲開出副手三大條件，包括女性、中南部、企業界，且吳欣盈更具備國際經驗、格局跟高度，柯文哲甚至曾對黨內稱讚「吳欣盈是民眾黨的蕭美琴」，具有補足柯文哲國際及企業關係較弱的一塊。

現任民眾黨不分區立委吳欣盈料將出任柯文哲副手。（Facebook@吳欣盈）

柯文哲自言一直到54歲參政之前，當了三十年很單純的外科醫生，自2014年當選首位無黨籍台北市長後，發現來自各界期望越來越多，「柯文哲應當是台灣的柯文哲」，必須堅定步伐、堅守「民主、專業與價值」、來實現眾人期望。

柯文哲坦言，「過去一直支持民進黨，從來沒有想過有一天必須站在民進黨政府的對立面」，但「這已經不是我們當時期望的美好未來…此刻的民進黨完全執政，可是沒有完全的改革」。柯文哲表示，當執政黨距離人民越來越遠，偏離進步價值越來越大，身為在野勢力的領袖，我有責任挺身而出，和大家義無反顧拼一次。當執政黨距離人民越來越遠，偏離進步價值越來越大，身為在野勢力的領袖，我有責任挺身而出，和大家義無反顧拼一次。

柯文哲個人政治魅力強勁，在網絡聲量與青年支持表現亮眼。（Facebook@柯文哲）

而日趨緊張的中美與兩岸關係方面，柯文哲同意維持現狀、追求和平是美中台之間的最大公約數，承諾會用「理性、務實、科學」，帶領台灣脫離藍綠意識形態泥淖，打造「共融社會」，實現「國家治理」。

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和獨立參選的鴻海創辦人郭台銘11月23日下午在台北君悅酒店舉行會談，但三方火藥味濃厚，現場氣氛尷尬，最終不歡而散。（Reuters）

吳欣盈現年45歲，是台灣新光集團第三代千金，為集團創辦人吳火獅之孫女，前新光金控董事長吳東進之長女。吳欣盈具美國衛斯理學院國際關係、美術史雙學士，英國科陶德藝術學院文學碩士，曾任新光人壽副總經理、新光人壽慈善基金會執行長，現為民眾黨不分區立委。

新光集團是台灣一大型企業集團，由吳火獅與洪萬傳、林登山共同創立，旗下企業涵蓋紡織、合成纖維、瓦斯、百貨公司、建設、保全、電腦、金融保險及醫療等領域。現主要由吳火獅四位兒子吳東進、吳東賢、吳東亮與吳東昇，還有姪子吳東興的三位兒子負責經營。