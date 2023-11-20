第十批在韓志願軍烈士遺骸即將回國　中共和國家領導人將發表講話

11月22日至24日，中韓將舉行第十批在韓志願軍烈士遺骸的裝殮交接迎回安葬活動，韓方將向中方移交25位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物。中共和國家領導人將出席迎回儀式並發表講話。



退役軍人事務部介紹，中方代表團組11月20日會啟程前往韓國執行交接任務。11月22日上午，中韓雙方在韓國仁川志願軍烈士遺骸臨時安置所舉行裝殮儀式；23日上午，中韓雙方在韓國仁川國際機場共同舉行志願軍烈士遺骸交接儀式。

儀式結束後，中國空軍運輸機接運烈士遺骸回國，隨後在沈陽桃仙國際機場舉行迎回儀式；11月24日上午，在沈陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。

退役軍人事務部褒揚紀念司副司長李敬先介紹，截至2022年，中國已連續9年迎接九批共913位在韓中國人民志願軍烈士遺骸歸國安葬。今年是抗美援朝戰爭勝利70周年，也是在韓志願軍烈士遺骸歸國安葬的第十年。

退役軍人事務部介紹，今年會邀請中共和國家領導人出席迎回儀式並講話。此外，在去年邀請香港青少年代表的基礎上，今年擬邀請澳門、台灣同胞代表等參加迎回安葬儀式。

李敬先表示，在裝殮儀式上，今年會增加中方代表整理花籃緞帶環節，安葬儀式禮兵任務改由解放軍儀仗司禮大隊禮兵承擔。

去年7月，國家成立烈士遺骸DNA鑑定實驗室。過往迎回的913位烈士遺骸DNA檢材提取鑑定比對工作持續進行中，至今已為10位烈士確認身份並找到親屬。

退役軍人事務部烈士遺骸搜尋鑑定中心副主任奚玉峰介紹，將盡快提取第十批在韓志願軍烈士遺骸DNA信息並納入數據庫，開展烈士親屬摸排及DNA信息採集等工作，爭取為更多的烈士確認身份、找到親人。