第十批在韓志願軍烈士遺骸裝殮儀式仁川舉行　明搭空軍專機回中國

第十批在韓中國人民志願軍烈士遺骸裝殮儀式周三（22日）上午在韓國仁川一處臨時安置所內舉行，來自中國退役軍人事務部、中國駐韓使館、韓國國防部等中韓兩國人員共同參與。



據央視報道，韓方是次共向中方移交25名中國人民志願軍烈士遺骸及遺物，裝殮儀式結束後，中韓雙方周四（23日）將在仁川國際機場舉行遺骸交接儀式，之後烈士遺骸將乘搭中國空軍運-20專機返回中國。

韓國自2014年起每年會向中國移交上一年度在韓國發現的中國人民志願軍烈士遺骸及遺物，算上此次的第十批，回歸祖國的志願軍烈士遺骸數量將達到938名。

日前，退役軍人事務部褒揚紀念司（國際合作司）副司長李敬先表示，今年是抗美援朝戰爭勝利70周年，也是在韓中國人民志願軍烈士遺骸歸國安葬的第十年。為充分彰顯黨和國家高度重視和尊崇關愛，今年主要在以下幾個方面作出調整優化：一是邀請黨和國家領導人出席迎回儀式並講話，進一步突出尊敬尊崇；二是在去年邀請香港青少年代表的基礎上，擬邀請澳門、台灣同胞代表等參加迎回安葬儀式，進一步加強愛國主義教育，凝聚民族情感；三是在裝殮儀式上，增加中方代表整理花籃緞帶環節，安葬儀式禮兵任務改由解放軍儀仗司禮大隊禮兵承擔等，增添儀式感尊崇感；四是在韓中國人民志願軍烈士遺骸歸國安葬活動期間，退役軍人事務部將動員全系統在全國範圍內開展包括走訪慰問抗美援朝烈士家屬和老戰士代表、祭掃抗美援朝烈士紀念設施、向烈士墓敬獻鮮花等系列褒揚紀念活動。