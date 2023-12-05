台灣大選｜國民黨連做兩個正確決定 「侯康配」一舉扭轉頹勢

台灣大選進入拼刺刀階段，歷史上一到關鍵時刻屢屢犯錯的國民黨，居然很罕見連續做了兩個正確決定，一舉扭轉了之前的頹廢選情。

第一個正確決定是面對柯文哲最後翻臉，不再繼續讓步，而是由侯友宜在藍白會談現場當眾公布了與柯文哲磋商的來往短訊，「藍白合」由此宣告破裂，此舉令柯文哲顏面掃地，在選民中留下了毫無信譽的印象，成為民眾黨民意下挫的原因之一。

如果國民黨不做這個決定，繼續由柯文哲掐着脖子，同意柯文哲選正，侯友宜選副，從「下架民進黨」的角度，固然是好事，但是對國民黨的未來，卻是滅頂之災。

如果柯大侯小，藍白能不能選上還未可知，即便選上，以柯文哲的精明，四年內一定會把國民黨當作民眾黨的養分徹底吞下消化吸收，從此國民黨恐怕就徹底蒸發了。

因為柯文哲最後一刻反悔，「藍白合」破裂，國民黨決定不再委屈求全，準備自己單幹。從「下架民進黨」的角度，這一結局非常遺憾，但是國民黨卻因禍得福，不僅各項民調數據開始猛增，形成直追民進黨的氣勢，整個黨在立法院在地方的基本盤，以及四年後寄望新生代反鼓再戰的機會，都保住了。

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和獨立參選的鴻海創辦人郭台銘11月23日下午在台北君悦酒店舉行會談，但三方火藥味濃厚，現場氣氛尷尬，最終不歡而散。（Reuters）

第二正確決定是推出趙少康做侯友宜副手，形成「侯康配」組合。這個組合不僅彌補了侯友宜的顏值短板和笨嘴拙舌——這個短板在選舉政治中很吃虧，還極大振奮了藍營信心，促成了藍營多年難得的大團結。

在這一過程中，馬英九、侯友宜、朱立倫、韓國瑜等都做了不少頗有成效的工作。尤其侯友宜，展現了一個候選人應有的大度與自信。趙少康那麼傲氣的人，甘願放下姿態，在危機時出任侯友宜副手，在國民黨這個個人犧牲精神已相當罕見的政黨，更不容易！

趙少康是國民黨「戰鬥藍」的代表性人物，著名媒體人，1950年生於台灣基隆，祖籍河北涉縣，屬於外省二代。他相貌堂堂，而且能言善辯，一直被認為是藍營的一員干將，在藍營頗有號召力。

趙少康曾任台灣飛碟廣播董事長，後任中國廣播公司董事長兼總經理，在中廣流行網、TVBS等主持政論節目，其中以《少康戰情室》最為知名。他1987年競選立委時曾創下超高得票紀錄，有「政治金童」之稱，先後任兩屆台北市議員、環保署署長、三屆立委。1989年曾任國民黨中央文工會副主任。1993年退出國民黨，發起成立新黨並任召集人，1994年代表新黨參選台北市長，可惜因國民黨的黃大洲同時競選，造成藍營票源分散，代表民進黨出征的陳水扁在李登輝加持下以不過半當選。

島內有島內的政治生態，趙少康的政治立場和中國大陸的立場肯定有距離，但是在支持一個中國、支持九二共識、反對台獨、維護台海和平等原則性問題上，他和馬英九一樣，都能和中國大陸形成交叉共識。趙少康和馬英九一樣，「反共不反中」，都希望有朝一日能實現國家統一和民族復興，只是他們希望由中華民國來完成統一，而中國大陸則主張是由中華人民共和國來完成統一。因為兩岸的實力對比嚴重失衡，台灣根本沒有可能再「反攻大陸」，所謂中華民國完成統一不過是一場大夢，中國大陸本着尋求最大共識的原則，對國民黨的這個主張反而能充分包容，與民進黨的台獨主張才是水火不容。

國民黨總統參選人侯友宜（左）7月3日接受趙少康（右）專訪時表示，他接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文污名化的九二共識。（Facebook／侯友宜）

因此，趙少康這次成為侯友宜副手，一掃之前藍營的悲觀情緒，不僅中國大陸樂見其成，很多藍營選民找了回了信心。更令人耳目一新的是，這些年在台灣一直被抹黑、甚至連國民黨部分人都避而不談的一個中國、九二共識等，又回歸成為國民黨的選舉語言。比如，馬英九就在政治集會上公開駁斥民進黨說，「台灣是中國的一個省，不是國」。儘管馬英九所指之「中國」為台灣憲法定義的涵蓋大陸和台澎金馬在內的「中華民國」，就台灣當下已經被「獨化」的政治生態，能這樣表述已經非常難得了。

目前看，雖然民進黨賴清德蕭美琴組合在三組候選人中排名第一，仍然佔相對優勢，但國民黨急起直追，民調已進入統計誤差範圍，只要國民黨保住這個勢頭，再繼續收編郭台銘和中間力量，柯文哲再分掉民進黨綠營的部分票源，是有機會單獨「下架民進黨」的。