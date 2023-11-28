台灣大選｜國民黨仍有勝選機會

台灣大選開鑼，台灣「中時新聞網」日前公布了一份民調，國民黨的支持度為31.9％，民進黨為24.7％、民眾黨為19.5％。不了解台灣的人，看到這個數據會覺得國民黨穩贏了，事實上這是個錯覺。

「中時」的受眾主要是深藍，再加上一些統派，所以它的民調數據偏向藍營，就像「三立」或「自由」，屬於綠媒，它們的民調會偏向綠營。所以，不管藍綠哪家機構做的民調，都只能做參考，不能全信，還得看基本盤，看哪家組合更能打動選民人心。

這次選舉，毫無疑問，民進黨賴清德、蕭美琴的贏面相對是比較大的，特別在「藍白合」失敗後，民進黨的贏面更大。台灣現在的整體政治光譜是「綠大於藍」，而且民進黨有執政優勢，可以動用的選舉資源多，還有大批商界和年輕人選民支持，這是總盤面，是民進黨的優勢。

但是，國民黨是不是沒有一點機會呢？

也不是！國民黨在「藍白合」破裂，推出趙少康做副手後，反而開始有一些勝選機會。

什麼用「反而」這個詞？

因為在「藍白合」情況下，如果國民黨同意了柯文哲的「柯侯配」主張，才是真死定了。如果真是那樣，別說「藍白」仍然存在選不上這個可能，即便選上了，只要國民黨做小，以柯文哲的能量，四年內一定會把國民黨當成民眾黨的養分，撤掉吞掉消化。

民眾黨總統候選人柯文哲。（中時新聞網截圖）

僅就台灣內部政治版圖的角度，「藍白合」對民進黨不利，對國民黨也不利，唯一一個得大利者，是柯文哲和他組建的民眾黨。

「藍白合」失敗，賴清德固然贏面大增，國民黨卻也因此逃過一死。這樣的話，國民黨不僅保住了基本盤，而且還可以通過栽培一些有競爭力的新人，比如蔣萬安等，把目光看到下一次或下下次選舉，爭取以後東山再起。

而且，「藍白合」失敗，暴露了柯文哲所謂「白色力量」的底層支持者仍然是綠色，並不是真正的白色。柯這部分「白皮綠骨」追隨者非常討厭國民黨。「藍白合」情況下，如果是「柯侯配」，他們會投票支持柯（但是如上所言，「柯侯配」對國民黨未來是毀滅性的）；如果是「侯柯配」，出於對國民黨的討厭，他們很多人就會從柯營出走，回歸民進黨盤面，造成藍白合「一加一小於二」的效果。

「藍白合」失敗後，他們會留在柯文哲陣營投票，這樣反而對綠營形成實際上的分票效應，有利於國民黨，這一點非常關鍵。

民進黨總統參選人賴清德（圖左）及副手搭擋蕭美琴（圖右）。（圖／取自台灣「中選會」共訊直播）

除了上述原因，「藍白合」失敗後，國民黨還有另外兩點有利元素：第一，趙少康是「戰鬥藍」代表，雖然年紀大了，頭腦和口條仍然很清楚，他可以彌補侯友宜的笨嘴拙舌，幫國民黨激勵人心，打出氣勢。

第二，國民黨在「藍白合」破裂後表現得相當團結，而且枱面上的幾個主要人物都頗具代表性。這幾個人中，侯友宜是「本土藍」，趙少康是「戰鬥藍」，韓國瑜是「叛逆藍」，馬英九、王金平這一對冤家屬於「前朝藍」，這次他們很難得都沒有鬧分裂。

如此，再加上郭台銘棄選，宋楚瑜也不出來分票搗亂了，藍營的投票率比原來高，又不會分散選票。所以，雖然賴清德的贏面更大，國民黨如果好好把握，也不是沒有一點機會。