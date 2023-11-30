台灣大選 | 國民黨突然鹹魚翻身　為什麼？

觀察這次台灣大選，會發現兩個與國民黨有關的很有意思的現象：

第一，黨內完成提名前，侯友宜的呼聲非常高，民調普遍認為他是代表國民黨角逐的不二人選，然而獲得正式提名後，在沒有任何醜聞與突發事件衝擊情況下，侯友宜民調全面暴跌，各家發布的民調數據顯示，賴清德、柯文哲、侯友宜三人對比，賴清德始終穩居榜首，柯文哲第二，侯友宜一直遠遠吊在車尾，毫無勝算希望。

「藍白合」因此進入國民黨的決策視野，柯文哲趁機掐着國民黨脖子吃拿卡要，逼國民黨接受「柯候配」，對國民黨各種騎臉羞辱。國民黨當時委屈求全，恨不得跪求合作的低賤姿態，很多人都看在眼裏。

第二，非常不可思議的是，民調一直落後的國民黨，在「藍白合」宣告破裂、趙少康成為侯友宜副手，形成「侯康配」組合後，民調突然來了個鹹魚大翻身！

「中時」的民調顯示國民黨遙遙領先於其它兩個政黨，此一數據固然不能完全採信，其它幾家相對中立的民調數據也顯示，國民黨已經與民進黨相差無幾。

比如，財團法人新未來文教基金會委託蓋洛普公司進行的選舉民調顯示，28日公布最新數據，在支持度方面，民進黨「賴蕭配」為31.01%、國民黨「侯康配」為30.94%。

儘管在看好度方面，民進黨「賴蕭配」達47.27％、國民黨「侯康配」為23.27％，人們普遍認為民進黨賴清德的贏面更大一些，但是在對投票更有意義的「支持度」方面，藍綠差距已只有0.07%。

11月24日上午，國民黨總統候選人侯友宜（左）正式推出副手人選趙少康（右），兩人赴台灣「中選會」登記。（Reuters）

相比之下，民眾黨「柯盈配」的支持度和看好度分別為18.12%和10.99%，已經被民進黨和國民黨遠遠甩到身後。2024年大選顯然又回歸了藍綠對決格局。

這一格局變化，讓國民黨在倍感振奮的同時，也驚出一身冷汗。對國民黨來說，幸虧「藍白合」破裂了，如果沒有破裂，按照民眾黨主張走「柯侯配」的話，能不能選上還不一定，即便選上了，國民黨作小，分不到仨核桃倆棗不說，以柯的手腕，四年內要是不把國民黨當成民眾黨的養分給消化吸收掉就怪了。

「藍白合」破裂，國民黨因禍得福，不僅各項民調數據猛增，把民眾黨遠遠甩到身後，形成直追民進黨的氣勢，整個黨在立院、在地方政治的基本盤，以及四年後寄望新生代反鼓再戰的機會，都保住了。

「藍白合」破裂，民進黨和國民黨都是受益者，唯民眾黨機關算盡，最後聰明反被聰明誤，目前看，除非有奇蹟發生，已經失去問鼎大位的機會。

短短几個月內，特別是在「藍白合」破裂前後僅僅幾天之內，為什麼國民黨會出現這樣刺激的「過山車」經歷呢？

一方面，這是由選舉的特性所決定。選舉就是這樣，民意如流水，今天往這邊流，明天往那邊流，今天支持這個，明天反對那個，選民受心情和特定事件影響，從來沒有定數，人們只能根據經驗和趨勢推測，在結果出來之前一切皆有可能。

另一方面，這也不能不讓人懷疑，在11月24日最終登記前的博弈過程中，一直有一股力量，在誤導國民黨做出錯誤選擇。侯友宜被推出成為國民黨唯一候選人前後民調完全如冰火兩重天，這一變化非常不合常理，也不符合台灣藍綠白政治地貌的基本構成，不排除有人在中間做什麼手腳，誘導國民黨把本來並沒有那麼高支持度的侯友宜確定為該黨候選人。

11月24日上午，民眾黨總統候選人柯文哲（右）正式推出副手人選吳欣盈（左），兩人赴台灣「中選會」登記。（民眾黨提供）

那麼，這股力量會是誰呢？是想讓國民黨趁早出局的民進黨？是後來有意「藍白合」想借國民黨這隻雞下民眾黨的蛋的柯文哲？還是國民黨內那些明知侯友宜缺乏競爭力也不樂見其他人上位的「本土藍」？答案是不知道。

不過不管怎麼着，「藍白合」破裂、趙少康被確定成為副手人選後，國民黨的支持度又恢復了基本盤。筆者前天已經撰文說過，推出趙少康與侯友宜搭檔，是國民黨在此次選舉中所做的為數不多的正確決定之一。

趙少康是「戰鬥藍」代表，在正藍老藍中很有號召力，他雖然70多了，頭腦和口條仍然很清楚，而且他的伶牙利齒與堂堂相貌，也可以彌補侯友宜顏值與口條不足，幫國民黨打出氣勢。他唯一需要注意的是守住分際，不要搶正主侯友宜的彩頭。

國民黨是個有分裂傳統的政黨，這是它的致命缺陷，也是它這一百年在中國大陸和台灣面臨兩黨在軍事政治和選舉戰場挑戰屢戰屢敗的原因之一。但這次「藍白合」破裂後，國民黨卻表現得相當團結，而且枱面上幾個主要人物都頗具代表性，「本土藍」、「戰鬥藍」、「叛逆藍」、「前朝藍」，基本上涵蓋了藍營所有分支，最大程度上實現了力量整合。

如此，再加上郭台銘棄選，宋楚瑜不再搗亂，藍營如果能上下一心，投票率有保證的話，是有機會「下架民進黨」的。當然，從目前的盤面看，民進黨賴清德、蕭美琴的贏面仍然更大一些，國民黨即便是贏，贏得也不會輕鬆。