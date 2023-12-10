內地31省份人均財產淨收入榜單曝：北京、上海破萬元　浙江第三

根據國家統計局編著出版的《中國統計年鑒2023》，分地區居民人均可支配收入來源（2022）資料發現，去年有7個省份的人均財產淨收入超過全國平均水準，分別是北京、上海、浙江、廣東、江蘇、福建和天津。其中，京滬人均財產淨收入超過萬元，浙江位居第三。



根據國家統計局公布資料，2022年，全國居民人均可支配收入36883元（人民幣，下同），比上年名義增長5.0%，扣除價格因素，實際增長2.9%。其中，2022年全國居民人均財產淨收入3227元，增長4.9%，占可支配收入的比重為8.7%。

財產淨收入指出讓動產和不動產，或將動產和不動產交由其他機構、單位或個人使用並扣除相關費用之後得到的收入。財產淨收入包括儲蓄存款利息、有價證券紅利、儲蓄性保險投資以及其他股息和紅利等收入，集體財產收入分紅和其他動產收入，以及轉租承包土地經營權、出租或者出讓房產以及其他不動產收入等。

內媒《第一財經》報道，北京和上海兩個強一線城市的人均財產淨收入均超過萬元大關，分別為12418元和10741元。上海和北京作為城市經濟體，城鎮化率高，現代服務業、高新技術產業、新興產業十分發達，總部經濟突出，高薪崗位多，吸引了大量人才集聚，居民的平均收入也高。

報道援引廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，指人均財產淨收入超過全國平均水準的7個省份，居民手裡有閒錢，就會進行投資，比如買股票、債券、保險、理財等，這些方面的收益比較多。同時，這些經濟發達的省份，城鎮化率很高，城市的房子好出租，很容易帶來相關收入。同樣一套房子，在北上廣深、廈門、杭州和小城鎮存在巨大差異，出租房子帶來的財產性收入也差距很大。

丁長發指出，北京、上海居民的人均工資性收入本身就高，工資性收入轉化為財產性收入也會高。居民出於保值增值的需要，手裡有錢也會做更多投資，不論是動產還是不動產投資也都比較多，相應的人均財產淨收入也會比較高。

至於浙江去年人均財產淨收入達7397元，位居第三。丁長發認為，浙江是目前中國民營經濟、縣域經濟十分發達的省份，人均收入高，很多人就把收入用於股票、不動產等方面的投資，進而帶來相關動產和不動產的收益。此外，浙江等地居民的投資意識濃厚，財產性的收入也會相對多一些。