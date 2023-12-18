全面開放是人心所盼　中央經濟工作會議或為三中全會鋪墊

現在已經是12月中下旬，外界不少人期盼的中共二十屆三中全會迄今仍未召開，但12月11日至12日舉行的中央經濟工作會議，或許有為三中全會鋪墊的政治意義。

自改革開放以來，中共三中全會往往是外界關注中國經濟建設與改革發展的一個重要窗口。45年前的中共十一屆三中全會作出改革開放的歷史性決定，自此拉開中國經濟騰飛與社會進步的序幕。後來中共歷屆三中全會通常都會聚焦改革發展的重大問題，多數時候與經濟工作相關。

比如，十二屆三中全會讓中國經濟改革從農村走向城市，十四屆三中全會為社會主義市場經濟體制構築「四梁八柱」，十八屆三中全會提出全面深化改革，涉及60條、300多項改革舉措，提出「市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用」。正因這樣，在改革開放45年之際，面對近年來內外複雜形勢的疊加衝擊，許多人期盼當下中國能像以前那樣在二十屆三中全會通過推出一系列積極舉措來宣示改革開放決心和凝聚人心。

從改革開放以來的慣例來看，中共每屆三中全會通常在每屆全國代表大會的次年9月到12月召開，其中以10月和11月偏多，偶爾會有特例，比如，1984年10月召開的十二屆三中全會距離十二大有兩年時間，十九屆三中全會因為涉及「黨和國家機構改革」在十九大次年2月召開。

1978年12月24日，《光明日報》發表的中共十一屆三中全會公報。（VCG）

因為今年2月的二十屆二中全會已經討論「黨和國家機構改革方案」，迄今並未傳出二十屆三中全會存在特例的信號，故不少人原以為今年秋冬會召開二十屆三中全會。但12月8日的中共中央政治局會議只提及明年1月8日至10日召開二十屆中紀委第三次全體會議，卻隻字未提二十屆三中全會，說明二十屆三中全會有可能延後召開。

不過，考慮到歷屆三中全會圍繞改革發展問題的慣例，最近召開的中央經濟工作會議有可能發揮鋪墊作用。中央經濟工作會議雖是一年召開一次，屬於年度例行會議，但今年的中央經濟工作會議有不同尋常之處，具有強烈的繼承和發展鄧小平時代改革開放的信號。

今年中央經濟工作會議一方面坦承「進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升」，但更指出中國「發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣」，這顯示出中國在新的內外複雜形勢疊加衝擊下依然有條件有能力去發展經濟和改善民生，而不是說因為內外形勢不同於鄧小平時代所以再也不能像過去45年那樣聚焦經濟民生。

1992年鄧小平南方談話成功破除了當時困擾中國社會發展的思想禁錮，為日後中國的快速發展打下基礎。（VCG）

今年中央經濟工作會議提出「必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理」，「必須把推進中國式現代化作為最大的政治，在黨的統一領導下，團結最廣大人民，聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務」。這讓人想起當年鄧小平的著名論調「發展才是硬道理」，「我們當前以及今後相當長一個歷史時期的主要任務是什麼？一句話，就是搞現代化建設……社會主義現代化建設是我們當前最大的政治，因為它代表着人民的最大的利益、最根本的利益」。從「發展才是硬道理」到「高質量發展作為新時代的硬道理」，從「社會主義現代化建設是我們當前最大的政治」到「把推進中國式現代化作為最大的政治」，顯示出變與不變。

過去45年的持續發展，讓中國得以從貧窮、落後的國家崛起為全球第二大經濟體，但考慮到中國龐大的人口基數，中國依然是最大的發展中國家，有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，有大量遺留和新產生的問題，只有通過進一步因應形勢的持續發展，才能讓改革開放之初的現代化夢想真正轉化為現實。

近年來，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫教授多次呼籲「快速發展仍是中國未來30年關鍵中的關鍵」，「發展是中國解決一切問題的基礎和關鍵」。當今年中央經濟工作會議提出「必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理」，「必須把推進中國式現代化作為最大的政治」，所傳遞出的發展經濟信號便值得關注。

在此背景下，今年中央經濟工作會議提出「明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策」。以進促穩和先立後破是今年新表述，前者是指通過經濟工作的進步來促進經濟社會的穩定，後者是指在開拓新的經濟動能和模式之前，原有動能和模式會得以保護和延續。除此之外，今年中央經濟工作會議還要求「增強宏觀政策取向一致性……把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估」，以及「切實打通外籍人員來華經商、學習、旅遊的堵點」，再聯繫近期中國對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策，讓人對中國全面改革開放增加更多期待。

改革開放深刻改變中國國運，是當下中國最大的重疊共識。在近年來中國面臨經濟增速下滑、階層固化、三年疫情衝擊、中美博弈的形勢下，只有通過進一步改革開放來凝聚人心與激發創造力，才能走出困境。今年中央經濟工作會議把高質量發展和中國式現代化拔高到空前位置，有可能是在為二十屆三中全會進行鋪墊。希望二十屆三中全會能以全面改革開放被人記住，因為這正是時代所需和人心所盼。