面對美日聯合施壓　日本半導體巨頭｢兩條腿走路｣：我們離不開中國

日本對美國亦步亦趨，於今年7月出台半導體製造設備出口管制措施。但在近半年後，日本半導體企業直言，他們並沒有停止對華出售半導體製造設備。據美國《財富》雜誌12月18日報道，兩家日企高管表示，儘管同時面對來自美日政府的限制，「他們也無法退出中國晶片市場」。



報道提及，亞洲最大半導體設備製造商之一東京電子發現，當前，中國市場對於「不太先進製程」的半導體設備的需求激增，因此美日出口管制措施對於該公司的影響比預期的要小。

2022年2月，美國國會眾議院通過《2022年美國競爭法》，旨在推動美國加強本土半導體產業及供應鏈，令美國可以在經濟上與中國及其他國家競爭。

「當然，我們受到了一些影響，但比我們預期的要小得多，」東京電子投資者關係主管高木潤子日前接受英國《金融時報》採訪時表示，該公司上季43%的銷售額來自中國，高於一年前的24%。

《金融時報》稱，東京電子是半導體供應鏈中的關鍵參與者，也是中國半導體製造設備的重要供應商之一。在地緣政治緊張局勢下，這家日本半導體巨頭一直透過採取「兩條腿走路」戰略（two-track strategy）予以應對，即在專注於為中國開發合規產品的同時，深化與其他關鍵市場尖端客戶的合作。

東京電子車間（資料圖）。（日經亞洲）

另一家日本半導體設備製造商國際電氣也在擴大在華業務。該公司首席執行官此前接受美媒採訪時預測，中國市場很快將佔到該公司收入的近50%，高於30%的歷史水準。他說，「在中國，無數小型半導體製造工廠如雨後春筍般湧現」，該公司未來將繼續投資28納米及以上的記憶體、邏輯和電源管理晶片。

《財富》雜誌在報道中表示，雖然日本的晶片製造水準已落後台灣、韓國等競爭對手幾十年，但目前仍是半導體製造設備的主要生產國和供應商。

2022年2月4日，時任美國眾議院議長佩洛西於國會大廈就《2022美國競爭法》發表講話。該法案以應對中國競爭為名，為美國半導體製造業撥款520億美元，為改善美國供應鏈撥款450億美元，為汽車、消費者電子商品和國防系統生產的關鍵部件撥款20億美元。（Getty Images）

近年來，日本與美國「你儂我儂」，企圖在台海、科技戰等領域「聯合制華」。今年7月，日本政府不顧警告開始對半導體製造設備出口採取管制措施，將尖端半導體領域的23個品類追加為出口管制對象。《日本共同社》稱，雖未點名特定國家或地區，但日方此舉明顯劍指中國。

報道稱，面對美日聯合施壓，日本半導體企業拒絕退出中國市場，透過擴大向中國銷售一些不受管制的的半導體設備，以抵消來自日本政府對華晶片出口管制的影響。與此同時，中國企業也一直在投資傳統晶片。

對此，全球性技術研究公司Futurum Group首席執行官兼首席分析師紐曼（Daniel Newman）6月接受美媒採訪時稱，不要低估中國自主研發先進晶片的能力。他分析稱：「我不會低估中國的能力和決心，他們會找到一種方法來構建下一代技術，並利用一些相對落後的技術來製造真正重要的產品。」

本文獲《觀察者網》授權刊載。

