傳英偉達向台積電下「超急件」訂單　特供中國晶片

內地科技媒體《集微網》報道指出，英偉達（NVIDIA）已向台積電（TSMC）下了一份緊急訂單，為中國客戶生產特製的人工智能（AI）和高效能運算（HPC） GPU。據悉，這些訂單屬於「超級急件」（Super Hot Run）類別，預計將於2024年第1季實現。



《集微網》報道，儘管美國對中國晶片製造業實施更嚴格的出口管制，但英偉達仍繼續增加台積電投片量，讓後者提供產能，並滿足H100處理器的市場需求，但由於CoWoS產能限制，H100已極度短缺。

由於美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）11日鬆口表示，正與英偉達討論允許向中國銷售AI晶片一事，並強調不能把最先進的晶片賣給中國企業。雷蒙多稱，「英偉達能夠、將會、應該向中國出售AI晶片，因為大多數AI晶片將用於商業應用。」

美國商務部長雷蒙多11日表示，拜登政府允許英偉達「有限度地」向中國出售AI晶片。（Reuters）

傳聞英偉達針對中國市場的AI與HPC GPU系列包含HGX H20 GPU（SXM 卡、GH100晶片、96 GB HBM3記憶體）、L20（PCIe卡、AD102晶片、48 GB GDDR6記憶體）和L2（PCIe卡、AD104晶片、24 GB GDDR6記憶體），所有這些都使用現有晶片，以取代出口受限制的H800、A800及L40S系列。

據了解，英偉達計劃於明年1月恢復向中國供應RTX 4090晶片，但會進行修改版本以符合美國出口限制。

Nvidia：圖為2022年5月25日，美國半導體企業英偉達（台譯：輝達）加州聖克拉拉總部外的公司標誌。（Getty）

報道指出，英偉達的中國客戶需要更多中國專用GPU才能達到所需的效能水準，這可能就是為什麼英偉達不得不向台積電緊急啟動「超級急件」計劃。同時，據傳英特爾和超微（AMD）也將跟進，為中國量身訂製人工智能晶片，而台積電是這些大廠的晶圓代工夥伴，可望持續受惠。