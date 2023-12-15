中芯系突破禁令 引入美資技術
中國IC設計公司燦芯半導體近日被點出，該公司向6間解放軍供應商提供晶片服務。主要股東不但有兩家美資，至今還持續得到美國「電子設計自動化」（EDA）技術供應，而站在燦芯背後的主要力量，正是美國重點防範的中芯國際。
《路透社》13日報道，指出從調查文件、標案、解放軍學術文章等，發現燦芯為解放軍供應商提供晶片服務，美國近年大規模將中國企業添增至實體清單，祭出投資禁令、技術出口管制，中芯國際無疑是美國頭號緊盯企業，「但燦芯採購美技術、獲美投資的案例，顯示美方對中防護網充滿漏洞，以及中企有能力避開美國目前的限令」。
燦芯近年嘗試IPO，最新招股書顯示，中芯一直是燦芯最大供應商，2020年至2022年與2023上半年，中芯佔燦芯採購支出比69.02%、77.25%、84.89%、75.29%，去年燦芯貢獻中芯營收人民幣9.3億元。燦芯並在招股書上直言，有供應商集中風險，若未來中芯經營不利會對公司有不利影響。
此外，燦芯近年亦持續向新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence）採購EDA與IP，穩定從美國壟斷EDA工具三巨頭之中的兩家獲得技術授權。
報道指出，燦芯與中芯在股權上的關係更為緊密。雖中芯僅為次大股東，但燦芯是無實控人狀態。燦芯最大股東是執行長莊志青與其一致行為人，不過莊志青僅持股3.44%，其他一致行動人如上海燦巢、上海燦青股份當初都從中芯控股轉讓，有內媒質疑，無實控權是中芯有意為之，且在燦芯成立初期，中芯是持股超46%的主要股東。而當前燦芯董事長，正是中芯聯席CEO趙海軍。
此外，上交所也詢問過燦芯董事會決議機制、與中芯的合作和獨立性。上交所將在18日審議燦芯的IPO。
燦芯無實控人與分散股權架構或許是躲過美國政府監管原因之一。此外，美資亦持有燦芯大量股權，富國銀行持股逾99.67%的創投NORWEST，為持股逾13%的第三大股東，並有成員進入燦芯董事會。位於加州的拜歐拉大學亦成立與燦芯同名的機構BRITE EAGLE，持股逾5.4%為第六大股東。
業務上，燦芯表示，公司在2021年占全球IC設計服務市場的4.9%，名列第五，僅落後台企創意、世芯、智原與中企芯原。