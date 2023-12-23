中國成功發射「神龍」釋放六個神秘物體　各界關注未來中美太空戰

中國成功發射可重覆使用的試驗航天器已有一個多星期，但外界的關注從未降溫，仍在密切留意它升空後的動向。

這次任務的消息由中國航天科技集團12月14日晚上宣布：中國當天在酒泉衛星發射中心，運用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重覆使用的試驗航天器。

該集團說，這個試驗航天器將在軌運行一段時間後，返回中國國內預定着陸場，其間將按計劃開展可重覆使用技術驗證及空間科學實驗，為和平利用太空提供技術支撐。

中國官方發布的簡短消息，並沒有太多細節。可重覆使用的試驗航天器將展開什麼技術驗證？什麼科學實驗？它將運行多久？何時回國？這次的任務究竟是什麼？長期計劃又到底是什麼？這些問題的答案目前不得而知，也由此激起外界的好奇心。



「神龍」釋放六個神秘物體

長期關注太空動向的美國「太空」（Space）網站和「動力」（The Drive）網站在12月19日披露更多信息，稱有業餘天文愛好者通過衛星追蹤系統和無線電信號，確認「神龍」在太空中釋放了至少六個神秘物體或有效載荷（payloads），並將它們送入地球軌道。「神龍」是這個航天器在美國媒體和中國網絡中的俗稱。

上述報道也稱，這六個小型物體具備通訊能力，目前它們仍在通過S波段傳輸數據。

有美國天文愛好者接着就嘗試分析這些信號的內容，但收獲不大。唯一可以確認的是，這些神秘物體疑似具備信息交互能力。他們發現一個代號為A的物體，與物體D和E有過近距離接觸，A的軌道接近圓形，而D和E則近似橢圓。

報道也說，這次中國「神龍」的發射軌道看來與之前的相似，但獨特的無線電傳輸能力卻前所未見，因此讓航天專家到現在都無法確認那六個神秘物體到底是什麼。

加拿大業餘天文學家蒂利（Scott Tilley）則告訴香港《南華早報》，他與一個位於瑞士的光波段專業太空觀測團隊發現，「神龍」發射後，即出現至少六個物體在低地球軌道飛行，這包括「神龍」可能釋放的一對衛星，但這兩枚衛星的功能尚未可知，有可能是執行「測試交會和收回」的任務。至於其他物體，則可能是發射火箭的殘骸。

此外，根據蒂利的判斷，「神龍」也可能將信號發送到「北美洲西岸附近一處秘密地面站或沿岸船上」。

身在加拿大西部不列顛哥倫比亞省的蒂利解釋，「神龍」飛越該省時，他偵測到頻率2280赫茲的無線電波發射模式，而且「它似乎偏向低海拔的西部山口」，「這可能顯示有一處秘密的地面站位於北美西岸或位於岸外的一艘船上」。

但蒂利強調，這僅僅是他的猜測。蒂利曾在2018年協助美國國家航空航天局（NASA）重新聯系上2005年12月意外失聯的IMAGE衛星。

「神龍」被視為美軍X-37B的中國版

外界的種種分析與推斷，目前無從證實，但普遍的共識是，中國在可重覆使用航天器的研發能力顯然有所提升，與美國在航天領域的差距又再縮小。人們也就十分自然地將「神龍」視為美軍無人太空飛機X-37B的中國版。

X-37B是由美國波音公司為美國軍方研發的太陽能無人空天飛機。波音曾發文告介紹，X-37B於2010年首飛，已在太空中度過超過10年，並在六次的任務中飛行了超過21億公里，其中第六次任務創下908天最長在軌時間的紀錄。

隨着美國X-37B的試驗近年來不斷取得進展，中國也加快了相關技術試驗的步伐，首次於2020年9月在酒泉衛星發射中心，用長征二號F運載火箭將一個可重覆使用的太空載具送入太空。該載具在軌運行兩天後，成功返回預定着陸場。

2022年8月5日，中國又在酒泉衛星發射中心，同樣用長征二號F運載火箭成功發射一型可重覆使用的試驗航天器，在軌飛行276天後，5月8日返回着陸場。

據報道，在那兩次發射任務中，「神龍」都疑似分別釋放一個用途不明的特殊物體。外界當時推測，這些不明物體可能是用於練習將有效載荷送入軌道的測試裝置，或是用於監控航天器外部情況的小型衛星。

到了今年的第三次發射任務，「神龍」釋放的神秘物體從一個大大增加至六個，無論它們的用途或任務是什麼，客觀來看，這個變化標誌着中國在這個領域的發展又向前邁出一大步。外界一般也預計，這次「神龍」在軌時間將會更長，所做的科學實驗會更多，技術驗證也會更深入。

各界關注未來太空戰

中美在相關試驗與驗證的進度備受關注，背後的另一主因顯然是這關乎未來可能爆發的太空戰。

公開資料顯示，X-37B的機身外形長約九公尺、翼展長約五公尺，最高速度達音速25倍以上，一般軍用雷達技術無法捕捉其行蹤。

況且，X-37B的項目本身隸屬美國太空軍，而非美國航天局主導的民用探索項目。換言之，X-37B軍事應用的意味顯而易見。

中國「神龍」呢？根據美國媒體的分析，得益於航天器在地球軌道上保持動態機動，它裝載的物體特別適用於執行電子戰干擾、情報搜集甚至是反衛星等任務，因此不排除中國「神龍」釋放的物體可能是「情報資產」，或可完善中國的太空情報系統。

對此，解放軍大校邵永靈在一篇文章中反駁，美國媒體完全是站在「以己度人」的角度上分析中國此次航天任務的目的，而且這也不是美國媒體第一次炒作中國可重覆使用航天器具備軍事用途，這些年幾乎每次中國發射可重覆使用航天器，美國媒體總少不了炒作一番「中國航天器在地球軌道投放神秘載荷」。

邵永靈是中國軍方對外宣傳專家，也是著名軍事評論員。她寫道：「這些年在推動太空軍事化方面，步伐邁得最大的明明是美國，美國媒體自己都承認美軍正在探索太空軌道戰的可能性，但美國軍方仍腆著臉指責我國正常的航天發射任務，哪怕我國官方已經多次強調過，中國可重覆使用航天器旨在為和平利用太空提供技術支撐。」

她總結說：「此次我國航天器在太空中釋放的六個載荷究竟是什麼，還是要以我國航天部門的公布為準，隨著我國航天技術的突破，相信這一天到來的時間應該不會太晚。」

即便不晚，答案揭曉的時刻，或許得等到「神龍」返回地球的時候——極有可能是幾百天之後的事了。

而眼下，就在中國「神龍」上周升空之際，美國原本也計劃同期展開X-37B第七次的發射任務，但由於種種原因，這項任務目前確定推遲到下個星期四（12月28日）。

中美這兩個世界上最大的兩個航天國家相隔兩周開始新一輪試驗，顯然打着自己的算盤，牽動的卻是各方神經，相關討論不會消停，太空軍事化的趨勢無疑也將加速。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載

