中國太空站全貌高清圖像首次公布　神十六飛船撤離返回畫面同曝光

應香港特別行政區、澳門特別行政區政府邀請，載人航天工程代表團於11月28日至12月3日赴香港、澳門進行為期6天的訪問。據中國載人航天工程辦公室消息，28日下午，載人航天工程代表團出席由港府組織的媒體見面會，期間，中國太空站全貌高清圖像首次公布。



據央視報道，神舟十六號乘組返回地面前手持高清相機通過飛船繞飛拍攝的空間站組合體全景照片在見面會上首次發布。這是中國首次在軌獲取以地球為背景的空間站組合體全貌圖像，也是中國太空站的第一組全構型工作照。

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當天，神舟十七號乘組還在太空站拍攝到神舟十六號飛船撤離返回的畫面。

據早前報道，代表團由中國載人太空工程辦公室林西強副主任帶隊，包括參與中國太空站建造的神舟十二號乘組航天員劉伯明、神舟十三號乘組航天員王亞平、神舟十四號乘組指令長陳冬、神舟十五號乘組航天員張陸，以及載人航天工程系統相關領域專家等共17人。

訪問期間，代表團計劃與港澳有關方面會談交流；參加香港特區政府組織的媒體見面會，介紹載人航天工程建設發展情況並回答記者提問；出席載人航天工程展開幕式活動；與港澳特區科教界洽談交流；在澳門參加載人航天專場報告會。同時，也將走進部分大中小學校，與師生面對面互動交流。