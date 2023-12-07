中國太空站「太空菜園」收成畫面公開　航天員邊摘邊食露滿意笑容

中國太空站由核心艙、2個實驗艙以及貨運和載人飛船三部分組成，其中問天實驗艙搭載了多個科學實驗櫃，讓航天員種植植物、培育微生物等。

12月6日，中國載人航天工程辦公室公布了神舟十七號航天員在太空菜園收割蔬菜的畫面，只見唐勝傑、江新林兩人一邊採摘，一邊品嚐「太空蔬菜」，露出滿意的表情。



據介紹，「太空菜園」經歷了神舟十六號及十七號兩個乘組。專家表示，航天員在太空種植蔬果所使用的「太空菜園」裝置，是由中國航天員科研訓練中心新設計的第二代空間植物栽培裝置，它採用模塊化、開放式的結構，可以更好地開展在軌失重條件下的植物栽培試驗。

專家指出，植物生長後，不可食的部分可以通過粉碎和壓縮，重新生成一個基質塊，這些基質塊通過航天員的注水，重新為植物提供合適的生長空間。

另外，植物可通過光合作用吸收航天員產生的二氧化碳，生產氧氣，可一定程度上凈化密閉艙室環境，獲得清新的空氣。

據介紹，「太空菜園」最大的特點是實現了輪番、多批次的種植，為未來大規模的太空種植奠定基礎。航天工作者目前正進行新一代植物栽培技術研究，從而減少浪費，增加循環比例。