高層釋放全面改革開放信號　三中全會有望明年「兩會」前召開

現在已經是2023年12月底，但中共二十屆三中全會依然毫無音訊。考慮到三中全會的召開通常需要一個準備時間，比如提前召開中央政治局會議作出決定，所以二十屆三中全會大概率要延遲到明年召開，有較大可能在全國「兩會」之前召開。

自啟動改革開放的中共十一屆三中全會以來，歷屆三中全會通常都聚焦改革發展的重大問題，多數時候與經濟工作密切相關。比如，十二屆三中全會讓中國經濟改革從農村走向城市，十四屆三中全會為社會主義市場經濟體制構築「四梁八柱」，十八屆三中全會提出全面深化改革，涉及60條、300多項改革舉措，提出「市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用」。

正因這樣，在當下中國經濟仍然面臨不小困難，社會信心不足，負面情緒蔓延的情勢下，許多人關心二十屆三中全會召開，希望像往屆三中全會那樣通過宣示改革開放決心來走出當下困境。

1978年12月24日，《光明日報》發表的中共十一屆三中全會公報。（VCG）

最近，中國高層的動向在一定程度上釋放出進一步深化改革開放的信號。11月24日，中國外交部宣佈12月1日開始對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行一年單方面免簽政策。11月28日至12月2日，習近平前往得風氣之先的改革開放前沿陣地上海考察，主張「要在更高起點上全面深化改革開放」，「要全方位大力度推進首創性改革、引領性開放」。

12月11日至12日舉行的中央經濟工作會議提出，「必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理」，「必須把推進中國式現代化作為最大的政治，在黨的統一領導下，團結最廣大人民，聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務」。

12月26日，與習近平10年前紀念毛澤東誕辰120周年的講話相比，他紀念毛澤東誕辰130周年講話重點突出「中國式現代化」，以更大篇幅論述改革開放。習近平說「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業」是「毛澤東等老一輩革命家的未竟事業，是當代中國共產黨人的莊嚴歷史責任」，「推進中國式現代化，必須進一步全面深化改革開放，不斷解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力」。他表示：「以改革到底的堅強決心，動真格、敢碰硬，精準發力、協同發力、持續發力，堅決破除一切制約中國式現代化順利推進的體制機制障礙。」

上海浦東，因改革開放而快速崛起。圖為2019年9月18日浦東夜景。（新華社）

不論是為了紀念改革開放45年，進一步落實十八屆三中全會提出的全面深化改革，還是為了順應人心和時勢，通過進一步改革開放來應對當前困境，完成近代以來的民族復興夢想，都在要求二十屆三中全會推出切中要害的一攬子改革開放措施。

從時間點來說，自改革開放以來，中共每屆三中全會通常在每屆全國代表大會的次年9月到12月召開，其中以10月和11月偏多，偶爾會有特例，比如，1984年10月召開的十二屆三中全會距離十二大有兩年時間，十九屆三中全會因為涉及「黨和國家機構改革」在十九大次年2月召開。

目前來看，二十屆三中全會大概率會成為特例，延遲到2024年召開。不過考慮到1987年中共十三大以來歷屆四中全會都是在每屆全國代表大會召開之後的兩年舉行，所以依據政治慣例，二十屆四中全會應該在明年下半年召開。如果是這樣的話，二十屆三中全會一個比較大的可能性在明年全國「兩會」之前召開。因為這樣既不影響後續二十屆四中全會的召開，又能讓二十屆三中全會作出的改革發展決定通過全國「兩會」付諸實施。