「醫護坐窗台維權成行為藝術」　內地公立醫院欠薪危機蔓延？

網傳四川遂寧12月26日出現「醫護人員坐窗台邊，以跳樓方式討薪維權」的影片，引發關注。



遂寧市衛健委當天就此事發布情況通報，證實事發地為當地鎮江寺社區衛生服務中心，但稱「討薪」等說法不屬實，是「部分醫護人員對劃轉調整事宜存在異議」。

但網民對衛健委的說法並不買帳。影片顯示，多名醫務人員當天爬至醫院大樓窗邊，員警在樓下疏散人群並設置警戒線，消防人員也布置了救生氣墊。一些網民就此調侃，坐在窗邊不是為討薪，難道是在擦玻璃？或是行為藝術？

有網民攝相，指四川遂寧市中醫院建築4樓有多人蹲坐在窗台上。（縱橫新聞）

內地公立醫院拉開年底討薪大潮

在遂寧發生疑似醫護人員討薪事件前，內地近期已發生多起醫院討薪或欠薪事件而在網上掀起輿情。

今年11月1日，內地三級綜合醫院湖南益陽康雅醫院被爆欠薪以及解聘700多名員工。不少醫護人員當時發文稱：「被醫院單方面解除合同，一夜之間被迫失業。」

湖南康雅醫院曝出欠薪消息兩天後，河南汝州婦幼保健院員工11月3日在醫院門口舉起橫幅，高舉喇叭呼喊「生活無法維持」的影片在網上瘋傳。

汝州市婦幼保健院相關工作人員稱，醫院已拖欠工資一年多，醫保、公積金等亦未予繳納。

當地衛健委相關工作人員回答媒體「拖欠工資原因」的問題時直截了當地說：「沒錢。」當被問「醫生的訴求怎麼解決？」對方則回答：「不知道。」

汝州婦幼保健院討薪維權事件發生約兩周後，山東煙台肺科醫院同月23日被爆拖欠職工六個月工資，並且前幾年的精神文明獎和考核獎也未發放，導致職工「基本生活沒保障」。

煙台市芝罘區衛生健康局證實了這一消息，並稱目前醫院正多方協調籌措資金，爭取早日發工資。

甘肅省平涼市涇川縣中醫院本月15日也曝出拖欠職工工資，績效15個月未發且還在繼續，臨聘人員每月僅有1000多元（人民幣，下同）的工資，基本生活無法得到保障。

涇川縣委辦公室隨後回應解釋，由於財政補助不足，拖欠績效工資實屬無奈，目前正逐漸補發拖欠績效。

內地二級公立醫院的生存狀態

內地公立醫院按照醫院功能、設施、技術力量等通常被劃分為一、二、三級，其中三級醫院級別最高，二級次之；在三級醫院中，又以三級甲等醫院等級最高。

前述四家發生欠薪事件的醫院中，除了湖南益陽康雅醫院，其餘三家都屬於二級醫院。

資料顯示，內地二級醫院的虧損情況在疫情爆發後的兩年明顯惡化。

香港大學深圳醫院，是目前內地唯一一間采用香港管理模式的醫院（資料圖片／盧翊銘攝）

國家衛健委辦公廳今年4月公布的《關於2021年度全國二級公立醫院績效考核國家監測分析情況的通報》顯示，有43.87%的二級公立醫院出現了虧損情況，這個比例與上一年基本相當。而疫情前2019年的虧損率僅為24.59%。

醫院收入因疫情衝擊遭到銳減，雪上加霜的是，地方財政也在這個時期出現了困難，導致依靠差額撥款的二級醫院財政支持也被收緊，處境更加艱難。上述涉及欠薪的三家二級醫院是典型例證。

據《2020年度煙台肺科醫院決算》報告，醫院受冠病疫情影響，住院收治工作全面停止，全院只留門診部維持結核病及精神病診療工作，「住院病人的銳減，導致我院醫療收入直線下降」。

疫情期間，一些醫院停止了住院收治工作，只留下門診部。圖為一名醫務人員在中國北京一間治療新冠患者的發熱門診工作。（Getty）

煙台肺科醫院2020年事業收入為1972萬元，比上一年減少了618萬元。此後兩年，醫院事業收入分別為1847萬元、2110萬元，均低於疫情前的收入水準。同時，煙台肺科醫院的財政撥款收入也被砍掉近一半，從2020年的1403萬降至2022年的747.93萬元，財政撥款收入占比由41.57%驟降至 25.23%。

河南汝州市委副書記、市長劉國朝和副市長鄭華永上月在一檔節目中對當地婦幼保健院拖欠工資一事回應稱，去年以來，受出生人口下降、疫情衝擊等多種因素影響，醫院業務急劇下降，收入銳減，導致入不敷出。

汝州市婦幼保健院在去年財政撥款收入支出總體情況說明中指出，收入下降的主要原因是「按照財政規劃逐年壓縮預算收入」。甘肅涇川縣委辦公室也稱，近年來受疫情等因素影響，（欠薪）醫院收入銳減，財政補助不足，單位正常運轉困難。

國家衛健委發布的監測通報還顯示，部分二級公立醫院存在內部管理能力不足的情況。具體到能耗支出方面，二級公立醫院萬元收入能耗支出2021年為126.89元，比三級公立醫院萬元收入能耗支出高近30%。

一些業內人士認為，跟許多事業單位相似，不少二級醫院也存在人力資源構成不合理，冗員過多的問題，導致其管理效率低下，影響收支。

此外，也有輿論認為，國家醫療保障局2021年印發的醫保支付方式改革方案，也間接影響了醫院和醫生的收入。

分析指出，新的支付方式確定了每一個病種的醫保支付標準，這意味著醫院收入的增幅將面臨「天花板」，難超出頂限。同時，當某個病例的治療費用高於醫保標準，高出部分則由醫院承擔。而在一些實際操作中，醫院又將超標部分分攤到責任科室，造成相關人員的績效工資和獎金被扣減。

二級公立醫院的宿命和危機的蔓延

根據內媒《第一財經》報道，陝西山陽縣衛健局原副局長徐毓才今年4月受訪時說，二級公立醫院2021年的虧損是業界意料中的事，但即便在新冠疫情前，二級公立醫院的生存壓力已日益顯著。

在這種壓力下，不少二級醫院正在探索轉型，例如轉型為專科醫院或康復機構、老年護理醫院等。

但有分析指出，這種成功的案例目前幾乎都集中在上海和北京這類人口密集的大城市，對於大量身處縣城的二級醫院來說並不是能夠借鑒的解決方案，更多的二級醫院可能最後難逃消失的命運。

除了轉型路上遭遇挫折外，二級醫院的欠薪危機還有向三級醫院蔓延的趨勢。內地頭部眼科、三甲醫院北京同仁醫院今年8月底宣布，全院職工績效獎金和夜班費大減50%，引發醫生不滿。儘管醫院事後補發了夜班費，並承諾明年1月將被扣除的金額補發，但仍讓醫護界感受到一股寒意。

其他省份的一些三甲醫院醫生擔憂，「像帝都（北京）這樣的大醫院，工資高，有的降，但我們這種三四線地級市，工資本來就不高，還有降的餘地嗎？」

內地醫護人員曾在抗擊疫情中作出巨大犧牲和奉獻。圖為2022年5月20日，在上海新國際博覽中心方艙醫院出院口，醫務人員給患者送化濕敗毒顆粒。（人民日報健康客戶端）

內地正從三年疫情中緩慢復蘇，而曾為抗擊疫情作出巨大犧牲和奉獻的醫護人員卻疑因討薪坐到了窗台邊。這種「行為藝術」折射出內地醫護工作者的辛酸和艱難。正如一網民留言感慨那樣：誰能想到「打響年底討薪第一槍」的是醫院？

本文獲《聯合早報》授權刊載。

