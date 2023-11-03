湖南醫院突通知解聘　全體員工一夜之間被迫失業　官方回應

湖南益陽康雅醫院11月1日晚突然發布通知，指於益陽市中心醫院近期將正式接管康雅醫院，決定於11月30日和全體員工正式解除勞動或聘用協議，令全院員工一夜之間被迫失業，引發關注。市衛健委負責人表示，事件正在處理中，目前正在和醫院員工溝通協商。



上述通知顯示，根據市委市政府決策部署，市中心醫院正與康雅醫院進行資源整合，為順利推進整合工作，市中心醫院擬於近期正式接管康雅醫院。鑒此，根據勞動法、勞動合同法、民法典有關規定，將於2023年11月30日與全體員工正式解除勞動合同或聘用協議。通知又表示將在市衛健委的指導下，積極配合市中心醫院做好定向招聘工作，爭取醫院員工能留盡留。未被市中心醫院聘用的人員，將依法依規支付經濟補償，並協助辦理失業保險等相關手續。

2日，康雅醫院一名工作人員表示，他們都是前一晚才接到的通知，目前還沒有提出具體的方案。據其透露，部分醫院員工已前往益陽市政府。另外，員工表示，見到解除勞動合同通知之前，未收到任何信息，目前很多人都在維權。他又質疑既然是資源整合，為何就不能留下員工，也有不少醫護人員發文，稱自己兢兢業業工作多年，卻被醫院單方面解約，「一夜之間被迫失業」。

員工表示，目前很多人都在維權。（影片截圖）

益陽市衛健委相關負責人回應指，事情正在處理中，目前正在和醫院員工溝通協商。市衛健委一名工作人員表示，目前正式的人員分流方案還沒定，待定下來後會召開職工大會，強調會給所有的員工解決問題，「能夠留下來、符合條件的，我們會盡量的留，如果留不下來的，我們會依法依規給予補償」。工作人員稱，後續留下來的人員，會由益陽市中心醫院統一管理。

公開資料顯示，康雅醫院於2016年6月開業，集醫療、預防、康覆、養老、科研和教學於一體的大型三級綜合醫院，2022年1月由益陽高新區國有資本投資運營有限公司整體收購，正式轉制為益陽高新區國有醫院，設置床位1000張。10月13日，益陽市召開2023年第30次市委常委會會議，會議審議並原則通過市中心醫院整合湖南康雅醫院方案，以無償劃轉方式，將湖南康雅醫院資產劃轉至市中心醫院，建立益陽市中心醫院高新院區。