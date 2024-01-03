地震傷亡率低、飛機全員撤離　《新華社》記者：日本創造兩個奇蹟

新年開始，日本接連遭遇天災人禍，先是日本石川縣能登地區1月1日發生7.6級強震，災區傷亡與損毀情況嚴重。1月2日，東京羽田機場跑道一架日本航空（JAL） A350客機降落時，與海上保安廳固定翼飛機相撞，客機379人全部安全逃生，海上保安廳飛機5人死亡，1人重傷。



《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地時政評論微信公眾號「牛彈琴」以《不得不說，日本創造了兩個奇蹟》為標題，他在文中指出，新年日本創下兩個奇蹟，第一個是地震傷亡的奇蹟，第二個是關於飛機撤離的奇蹟。他指出，「必須承認，在地震應對上，這個世界，沒有一個國家做得比日本更好。」



▼日本地震發生後第一時間現場圖片：

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針對內地網絡上部分言論，「牛彈琴」也指出，他明白對於日本，「很多朋友的感情很複雜」，對於日本，網上也有一些幸災樂禍的言論。「但我總覺得，在災難面前，我們還是要有起碼的人文關懷。」，他強調，「日本政客是政客，民眾是民眾，不能混為一談」。

第一個奇蹟，地震傷亡的奇蹟：

牛彈琴文中指出，新年第一天，「地震+海嘯」；2024年第二天，飛機相撞。他寫道，「這個新年給了日本一個下馬威，日本也充分體會到了，什麼是流年不利，什麼是禍不單行。但先從好的一面看，我們也不得不承認，日本創造了兩個奇蹟。第一個奇蹟，地震傷亡的奇蹟。」

他指出，1月1日的日本能登地震，里氏震級（港稱黎克特制地震震級）7.6級，而且發生在人口密集區，「如果是一些國家，我們可以想像，傷亡肯定很慘重」。

他舉例，2022年2月的東土耳其大地震，震級7.8級，在土敘兩國造成約5萬人身亡。當時地震的慘狀，至今歷歷在目。但日本這次地震，到目前為止，統計死亡人數50多人。

牛彈琴認為，這次的日本地震仍舊是重大悲劇，但這確實是一個奇蹟，「我之前就說過，奇蹟背後，原因至少有三。一是建築的質量，很多房屋倒塌，但倒塌後還基本完整。二是民眾訓練有素，看到房屋搖晃，馬上撤離到室外安全地帶。三是救災響應速度，各路救援迅速出動，爭分奪秒，營救被困民眾。」

日本地震傷亡的奇蹟背後有三個原因：一是建築的質量，二是民眾訓練有素，三是救災響應速度。

牛彈琴指出，「我們必須承認，在地震應對上，這個世界，沒有一個國家做得比日本更好」，不過他也強調，所有這些經驗或成果，都是建立在血的教訓基礎上的，「這個奇蹟背後，有很多值得我們學習的地方。」

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第二個奇蹟：飛機撤離的奇蹟

1月2日，東京羽田機場跑道一架日本航空（JAL） A350客機（航班編號JL516）準備降落時，與準備起飛的海上保安廳固定翼飛機相撞，兩架機發生大火，客機379人全部安全逃生，當中17人受傷。海上保安廳飛機5人死亡，1人重傷。

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牛彈琴指出，看網絡上影片，形勢千鈞一髮，要知道，這是一架大飛機上，機上有379名乘客和機組人員，「但在短短10多分鐘內，所有人員通過滑梯安全撤離，據說只有10來個人受傷，無一身亡。」

牛彈琴表示，一些乘客就感慨，簡直難以置信，如果再晚幾分鐘，很多人可能都離開人世。「我看到，一些航空專家還指出，為什麼這麼快？一方面，機組人員很鎮定，組織撤離有序；另一方面，所有撤離人員，都沒有攜帶手提行李。」

牛彈琴認為，飛機全員撤離確實是一個奇蹟，「這個奇蹟背後，也有很多值得我們學習的地方。」

不過，話鋒一轉。牛彈琴指出，「毫無疑問，地震是天災，但飛機相撞，百分百是人禍」，但為什麼會發生機場相撞？日本還沒公佈原因。牛彈琴認為，，這裡面有重大的疏漏，不是兩架飛機的疏漏，就是羽田機場的疏漏，而且，後者的嫌疑更大。

日本縝密細緻的神話，或許也就此破滅？

牛彈琴指出，自己無法想像機場讓兩架飛機同一時間進入同一個跑道。這令他想起「墨菲定律」。美國一空軍基地的墨菲上尉在研究事故中發現：如果有兩種或兩種以上的方式去做某件事情，而其中一種選擇方式將導致災難，則必定有人會做出這種選擇。

牛彈琴認為，這其實都說明一個問題：事故肯定存在隱患，應該也出現過異常現象的苗頭，只要一個隱患被堵住、一個徵兆被提前發現，往往就能避免整個事故的發生，「但這個世界，不怕一萬，就怕萬一。人命關天，更疏忽不得。」

牛彈琴寫道，「做事很精細的日本人，依然百密一疏，沒能堵住這個隱患，結果就是致命的悲劇，新年裡的悲劇。日本縝密細緻的神話，或許也就此破滅。」

最後，他在文末指出，「這個新年，對日本人來說，悲劇一個接一個，格外煎熬。對世界來說，奇蹟值得慶幸，但我們不能總期待奇蹟，警鐘必須長鳴。」