日本羽田機場客機起火多航班取消　內地旅客：提20公斤行李無處去

日本東京羽田機場跑道1月2日下午有一架日本航空（JAL）航班編號為JL516的A350客機與海上保安廳航機相撞後起火，事件後多個從羽田機場起飛或降落的航班受影響取消，其中事發後2日的國內線航班更是幾乎全數停航。另有部份航班會轉飛成田機場。



事發後有內地網民在小紅書發文指出，北海道新千歲機場回東京的航班全數取消，圖中並附上大量旅客滯留機場過夜的畫面，圖中可以看到不少旅客直接在候機廳睡覺。該網民向《香港01》記者透露，自己原定是要飛成田機場，「但成田機場接受太多迫降飛機，我的航班因此被取消了」。

另外有小紅書網民發文稱，因為羽田機場緊急事件，飛機降落在關西機場，日航（ANA）發2萬日幣給乘客。該乘客抱怨「機場外頭沒有車可以坐，也不知道住哪裡？」，他更稱自己明天只能拿著20公斤（40斤）行李擠電車回東京，惟該文發布後不久隨即刪除。

據了解，飛機起火事件發生於1月2日下午5時47分左右，一架日本航空客機在即將降落羽田機場時起火。據日本航空稱，日航客機上367名乘客與12名機組成員全部逃出。

東京消防廳稱，海上保安廳航機載有6人，警視廳稱，海保廳航機有5名成員死亡，機長情況危急。他們均為海岸警衛隊機組成員。

↓ 影片顯示民眾在飛機跑道上逃走 ↓