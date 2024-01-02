日本羽田機場客機起火　上海旅客現滯留候機廳：登機前跑道突關閉

日本東京羽田機場跑道有一架日本航空（JAL）A350客機（航班編號JL516）在羽田機場準備降落時，與準備起飛的海上保安廳固定翼飛機相撞，兩機當場起火，成為在跑道上滑行的火球。日本航空367名乘客與12名機組成員全部順利逃生，較早時消息稱保安廳飛機6名機組人員中有2人死亡、機長正在羽田機場急救中，但最新消息稱，有5人死亡。



《紅星新聞》報道，一名當時正在東京羽田機場準備登機的中國旅客透露，自己在羽田機場準備坐飛機回上海。事發時，她所乘坐的航班正在登機，「突然跑道就關閉，其實當時我們什麼都看不見，只知道跑道封了。」

該名旅客指出，自己和很多乘客都是看到新聞之後，才知道發生了事故。該旅客表示，根據現場情況來看，目前羽田機場的所有航班應該都暫停登機了，旅客都在候機廳等待，還不知道下一步將如何安排。

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日本羽田機場客機起火 港人乘客：撤離100米後左引擎爆炸

日本時間今日下午4 時15分（比香港快一小時）由北海道札幌新千歲機場飛往東京羽田機場的日航JL516航班，下午5時40分（比香港快一小時）在羽田機場降落，與一架海上保安廳的定翼機相撞，引發大火，航機燒剩支架。

定翼機上六人當中，一人逃生，其餘五人其後證實死亡。定翼機原定前往新潟航空基地，協助將救援物資運往受地震影響的能登半島地區。