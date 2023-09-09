福建艦頭頂「蘑菇」雷達引關注　功能媲美美軍福特號？

中國解放軍海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦福建號在 2022 年 6 月 17 日下水之後，一直在上海江南造船廠的港池裡進行舾裝。隨著各式照片的相繼曝光，福建號艦橋頂部形同「蘑菇」造型的雷達也引起關注，有分析稱，解放軍過往軍艦皆未配備相關天線，功能指向提昇「協同交戰系統」的同步通信。



內地軍事評論員「王雨田說」8日發文表示，根據近期照片顯示，福建艦甲板上的 3 條電磁彈射器的建設工棚已經被全部拆除，艦橋上也安裝了大量平板天線，顯示其電子系統的安裝即將完成。近日，其煙囪也冒出黑煙，顯示出動力系統正在試車。「也許再過不久，福建號就能開始首航測試了。」

除了最大的「四面陣」之外，福建號艦橋頂部還有一個「蘑菇」般的多功能桅桿也十分引人好奇。文章指，桅桿上安裝了兩圈天線，每圈都由 8 塊平面陣列天線構成。解放軍以前的軍艦上還從未出現過這種天線，倒是在武漢 701 所大院內的那個水泥航母模型上，艦橋上部有類似的天線支架存在。

「協同交戰系統」 ( CEC ) 能夠將多艘戰艦和飛機、無人機的雷達系統和指揮控制系統協同起來形成統一的戰場態勢感知體系和控制體系。（翻攝自王雨田說）

「王雨田說」指出，這天線的功能無非就是收發無線電信號，其所屬系統有 3 種：雷達、通信或者電子戰，或者是這 3 種系統的組合。也就是把雷達通信電子戰功能按照披綠不同安排到不同的天線陣上，採用同樣技術的福建號不缺雷達和電子戰，除了艦橋上最大的「四面陣」S 波段相控陣雷達外，艦橋上和桅桿頂部的幾個小型平板天線應該也是綜合孔徑天線。

中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦福建號。（翻攝自騰訊網）

「這種『協同交戰系統』（CEC）夠將多艘戰艦和飛機、無人機的雷達系統和指揮控制系統協同起來形成統一的戰場態勢感知體系和控制體系，其對無線電通信鏈路的基本要求就是大頻寬和低延遲的同步通信。」比如，如果兩艘軍艦的雷達對同一空中目標的探測結果發往一個指揮中心，如果通信鏈路有不同的延遲的話，指揮中心就會看到兩個目標的虛影，做出錯誤的判斷。

戰機從美軍福特號航母上起飛。（翻攝自王雨田說）

「王雨田說」認為，福建艦是能夠與美國福特號「相媲美」的大型航空母艦。雖然排水量和艦載機數量比福特號要略小，但是主要功能都是相同的。在不久前的 8 月 16 號，美國國會研究服務處正好發佈了一篇關於福特級航母的年度報告，披露了截至 2022 年 9 月，福特號航母的狀態並不是很好。