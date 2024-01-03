央視披露福建艦最新畫面　三條彈射軌道清晰可見　料海試或將進行

中國第三艘航空母艦福建艦下水後一直備受關注，央視周二（2日）晚播出的《新聞聯播》中，福建艦的最新畫面曝光，其三條彈射軌道清晰可見。



報道中介紹，解放軍全軍官兵聚力備戰打仗，為如期實現建軍一百年奮鬥目標團結奮鬥，來自空軍、陸軍、海軍的各型裝備、演訓畫面被披露。

當中，中國第三艘航母福建艦出鏡，相較於2022年福建艦下水畫面，其電磁彈射裝置上的施工棚已經拆除，三條彈射軌道清晰可見。

舷號「18」的福建艦是中國自主研發製造，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬多噸，於2022年6月下水。

2023年11月30日，國防部新聞發言人吳謙應詢回應稱，福建艦目前正在開展繫泊試驗，後續將按計劃穩步推進建設項目。

+ 1

內地軍事評論員宋忠平介紹，航母的建造流程分為幾個重要節點：立項、開工（分段建造後拼裝為整體）、下水、舾裝、繫泊、海試，繫泊試驗已經距離航母出海測試、入列服役不遠。「所謂繫泊試驗，可以類比為硬裝、軟裝結束後的精裝和測試階段。即讓航母停靠在碼頭岸邊，對已經安裝的動力、通訊、電子等系統進行單獨和聯動測試。」

值得注意的是，對比遼寧艦、山東艦的建造、服役流程，福建艦下水後的官方報道中，「舾裝」這一重要節點不再出現。山東艦下水後，央視報道指，後續將按計劃進行設備調試、舾裝施工，並開展繫泊試驗；而福建艦下水後，央視報道稱，將按計劃進行繫泊試驗和航行試驗。

宋忠平對此表示，這說明福建艦在船塢建造過程中，很多系統、裝備已經同步進行安裝，大大簡化甚至跳過了下水後的舾裝環節，為直接開展上述繫泊試驗創造條件，節約了工期。

2023年12月1日，官媒「環球網」發文援引專家觀點稱，根據媒體近期發布的照片，福建艦附近出現一艘「保姆船」，這表明隨船測試的技術人員已經到位，福建艦的海試航行測試或將在不久後進行。