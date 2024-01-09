習近平再吹衝鋒號　誓言反腐敗絕對「不回頭、不鬆懈、不慈悲」

2024年1月8日，習近平在中紀委二十屆三次全會上發表講話，在總結肯定過去十年反腐經驗與成績的同時，對中共反腐敗工作做出新指示，要求中紀委對反腐敗要有兩個「清醒認識」，即「對反腐敗鬥爭的新情況新動向要有清醒認識，對腐敗問題產生的土壤和條件要有清醒認識」。

習近平強調要持續保持懲治腐敗高壓態勢，誓言面對「依然嚴峻複雜的形勢」，絕對不回頭、不鬆懈、不慈悲，永遠吹衝鋒號，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，打擊以權力為依託的資本逐利行為，防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透。

他在講話中還明確了反腐重點領域，金融、國企、能源、醫藥和基建工程等五大權力集中、資金密集、資源富集領域，為接下來一年中紀委的反腐重點。

腐敗的本質是權力濫用，在對權力的監督上，習近平表示要抓住定政策、作決策、審批監管等關鍵權力，聚焦重點領域深化體制機制改革，加快新興領域治理機制建設，完善權力配置和運行制約機制，進一步堵塞制度漏洞，規範自由裁量權，減少設租尋租機會，加強對「一把手」和領導班子監督配套制度。持續推進反腐敗國家立法。

國家監委引渡第一案：外逃職務犯罪嫌疑人姚錦旗被引渡回國。（新華社）

針對近些年社會反響強烈的行賄犯罪上，習近平也做出明確指示，要求「嚴肅查處那些老是拉幹部下水、危害一方的行賄人，通報典型案例，以正視聽、以儆效尤。加大對行賄所獲不正當利益的追繳和糾正力度。」這是在黨的最高紀檢會議上，公開層面第一次由最高領導人針對行賄犯罪懲戒做出如此明確的要求。

針對中共一向極為警惕的「政治腐敗」習近平誓言要持之以恆淨化政治生態，促進政治生態山清水秀。他要求中紀委堅持激濁和揚清並舉，嚴明政治紀律和政治規矩，嚴肅黨內政治生活，破「潛規則」，立「明規矩」，堅決防止搞「小圈子」、「拜碼頭」、「搭天線」，有力打擊各種政治騙子，「嚴格防止把商品交換原則帶到黨內」。

習近平還要求「激發共產黨員崇高理想追求，把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱。要注重家庭家教家風，督促領導幹部從嚴管好親屬子女。」針對執掌反腐利器的中紀委習近平要求他們「必須始終做到絕對忠誠、絕對可靠、絕對純潔」，要加強紀檢監察干部隊伍建設，常態化清除害群之馬，堅決防治「燈下黑」，努力做自我革命的表率。