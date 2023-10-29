中紀委通報前9月數據：共處分40.5萬人　省級以上幹部34人

據中紀委近日通報國家紀檢數據，今年前9個月，共處分40.5萬人，其中省會級幹部34人。



數據顯示，2023年1至9月，全國紀檢監察機關共接收信訪舉報261.7萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報81.9萬件次。處置問題線索128.3萬件，其中談話函詢26.6萬件。立案47萬件，其中立案中管幹部54人、廳局級幹部2480人、縣處級幹部2萬人、鄉科級幹部6.5萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任4.6萬人。

前9個月共處分40.5萬人，其中黨紀處分33.1萬人、政務處分10.8萬人；處分省部級幹部34人，廳局級幹部2244人，縣處級幹部1.6萬人，鄉科級幹部5.4萬人，一般幹部5.6萬人，農村、企業等其他人員27.7萬人。

2023年1至9月，全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育協助處理共119.7萬人次。其中，運用第一種形態批評教育幫助78.5萬人次，佔總人次的65.5%；運用第二種形態處理32.1萬人次，佔26.9%；運用第三種形態處理4.4萬人次，佔3.7%；運用第四種形態處理4.6萬人次，佔3.9%。

同時，行賄行為將一同查處，立案賄賂人員1.2萬人，移送檢察機關2365人。