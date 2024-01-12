台灣大選2024︱賴清德或給台灣帶來滅頂之災

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】 雖然號稱「台獨工作者」，賴清德上任後也未必有膽量宣佈台灣獨立，改國號、修憲什麼的應該也不會幹。他說自己是「務實台獨工作者」，「務實」這兩個字往前面一加，就知道他的台獨是什麼成色，但凡可能惹美國惱怒、讓中國大陸下不來台、把中國大陸逼到牆角導致中國大陸下死手的事，大概率他都不會幹。本質上他還是畫地自守，像他之前的台灣領導人那樣與大陸隔海對峙，佔山為王。

他上任後一定會在台灣加速去中國化，削弱台灣與大陸的歷史、文化、血脈與經貿聯繫，抓住美日想要借用台灣戰略地位打壓中國的需要與美日強化包括軍事政治在內的各方面關係，以武謀獨、依美日謀獨，強化與理念相同國家的關係，可能會比他的前任蔡英文更為激進，會把大陸搞得更難受。但是你要他扔掉「中華民國」這個護身佛，像台獨黨綱中描述的那樣換一套完全「台灣」抬頭的國家裝備，他是不敢玩的，他也曉得這個利害。

但是，也正正是這些看似不修憲正名、不宣佈獨立建國，不和中國大陸發生正面軍事衝突，仍然在「中華民國」外套下軟土深掘、循序漸進的台獨行為，會一槳一櫓慢慢地在李登輝、陳水扁、蔡英文等開出的航道上，把台灣這艘小船駛離開中國這個國家範疇和中華民族這個民族範疇，會最終惹大陸暴怒，讓台灣滑進災難的陷阱。

在李登輝以降幾代民進黨領導人持續努力下，因為台灣的文化教育、社會管治、法律體系等連續幾十年朝向台灣是一個與中國對等的主權獨立的國家形塑，台獨已然成為台灣主流認知和意識形態。回顧從兩蔣到如今，台獨從一個抓住會被殺頭的非法夢想，到成為一些人的政治投機，到成為不少人堅持的理想信念，已經在台灣完成了從播種到萌芽、抽綠、瘋長的全部過程。如果賴清德繼續撒播雨露，在這個油門上再狠踩四年或八年，從心理到軍事層面進行系統性準備，未來會發生什麼，真的不容盲目樂觀。

特別在中國大陸已經開始把推進實現國家統一提上日程，中美又因為地緣政治和權力爭奪摩擦紛爭不斷、嚴重缺乏戰略互信的情況下。

大陸是一直帶着同宗同祖骨肉兄弟的感情認同來處理與台灣的關係的，在推動兩岸關係重構時也少不了這份感情上的牽掛，而且還有統一後的更長遠的考慮，所以，但凡有一點可能，大陸絕對不願刀兵相見，希望能以和平方式完成統一，即便被迫動手也會盡量減少損失。但是在賴清德，在美日，在已經建立了台獨認同的人看來，卻是完全不一樣的認知。

內塔尼亞胡、賴清德、澤連斯基。（VCG）

仰賴於兩岸中國人的智慧，兩岸已經和平相處幾十年了，這是好事，也是壞事。和平造就了兩岸人民的美好時光，讓兩岸都享受到了經濟紅利，但是和平也讓人忘了戰爭的殘酷，讓人產生盲目樂觀情緒。

而人這種動物，不論中西，不管南北，一旦承平日久，盲目樂觀，是一定會找點事做，重温祖上曾經歷過的血腥苦難的。

囿於台灣問題的複雜性，除非那些對軍事一無所知的少數蠢貨，大陸從不認為在台灣兵鋒一動即所向披靡。哲學層面，凡是還沒有發生的事情，任何可能都可能發生，更何況台灣有兩千多萬人口體量，在經濟與軍事上都不算落後，它所藴涵的軍事上的能量與韌性絕對不容低估。小看任何一個在思想上被武裝起來的弱者都可能產生預料之外的嚴重後果，中國人特別明白這個道理。

但是，台灣呢？台灣準備好了嗎？台灣知道一旦戰爭爆發對這個只有三萬多平方公里的島嶼意味着什麼嗎？準備好家園淪為廢墟，青山變成焦土，兄弟死於非命，準備好幾十年上百年的經濟建設成果，因為一兩個政治人物的自私與冒險毀於一旦了嗎？