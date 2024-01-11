台灣大選2024︱侯友宜批賴清德台獨引戰　將循序漸進重啟兩岸對話

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】台灣總統大選2024倒數兩天，繼民進黨賴清德與蕭美琴陣營舉行選前國際記者會，國民黨侯友宜與趙少康搭檔，於1月11日舉行國際記者會。現場來自美洲、歐洲、亞洲多國記者，問題絕大多數圍繞在侯友宜的兩岸政策，以及台美關係。侯友宜表示，賴清德的「台獨」主張將會引戰，他則會回復和平穩定的「現狀」，循序漸進重啟兩岸對話交流。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

在記者發問環節之前，侯友宜先就其兩岸與安全政策做了簡單致詞。他重申其「3D戰略」──Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）與De-escalation（降低緊張），強調「捍衛國家安全、保障國民人權」是總統最重要的責任，也是兩岸及外交政策追求的目標，他會保護台灣得來不易的民主自由，確保台灣未來由2,350萬台灣人民決定，我們要「當自己的主人、做世界的朋友」。

侯友宜也說，穩定的兩岸關係有助於台灣拓展國際空間，他上任後會以印太地區作為外交重心，他會設立印太願景辦公室，定期發布印太願景報告，和區域成員一起追求自由開放的印太願景。

侯友宜陣營將「戰爭與和平的選擇」定調為大選訴求主軸之一，現場記者好奇提問，台海危機的責任在誰身上？侯友宜強調，「一個巴掌拍不想」，除了「中國的軍事挑釁」之外，民進黨執政八年兩岸善意不斷減退，造成彼此非常仇視的狀況。未來總統必須要想辦法改變，讓兩岸從交流中增進理解。

國民黨總統候選人侯友宜1月11日在國際記者會上表示，台灣應該要走中間路線，扮演台海和平的促進者，做到台海安定、台灣安全、世界放心。（張鈞凱攝）

侯友宜進一步以歐亞集團（Eurasia Group）的2024全球風險評估報告為例，指出其中將賴清德與烏克蘭的澤連斯基（Volodymyr Zelensky，又譯澤倫斯基）和以色列的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯納坦雅胡），並列為「美國最危險的朋友」。侯友宜批評，賴清德的「台獨」主張將會引戰，還宣稱「中華民國是災難」，讓大家擔心他將會再度引發台海的動蕩。

趙少康則補充道，蔡英文今天算是比較低調的了，沒有每天喊「台獨」，但兩岸都已經這麼緊張了，「賴清德如果當選，大家想一想，兩岸關係會比現在好嗎？一定更嚴重，一定更緊張了。」

蔡英文在今（2024）年元旦談話試圖替賴清德的「災難」說緩頰，但侯友宜認為，除了民進黨的「台獨黨綱」外，賴清德的內心從以前到現在都是一個「務實的台灣工作者」，因此他的戰爭風險比任何人都高太多了。在侯友宜看來，「戰爭不能有萬一，戰爭的風險要降到和平才是唯一選項」，引發戰爭的往往是領導人，不是人民，因此領導人有責任追求和平，也負有避免戰爭的責任。

國民黨副總統候選人趙少康1月11日在國際記者會指出，賴清德當選的話，兩岸關係一定比現在更嚴重、更緊張。（張鈞凱攝）

至於侯友宜的和平避戰路線，他稱之為對台灣最有利的中間路線，會透過與對岸的對話和交流，把風險降到最低，確保和平交流、真心理解，慢慢把風險逐步降低下來。不過，侯友宜也說他的方式與馬英九不同，他不會對大陸存有不切實際的想法，要不斷強化台灣的防務經費，提升自我防衛能力，「讓對方不敢輕易發動戰爭」。

具體的交流對話路徑圖，侯友宜也做了初步的描繪。他說，兩岸之間重啟對話是有層次的，需要先從穩定的民間學者交流開始，再來進到兩會（台灣海基會、大陸海協會）逐步去談，最後才是有原則性的官方互動模式。他援引《孫子兵法》：「無恃其不來，恃吾有以待之」，強調「要有實力來確保和平，要交流來增進理解」。

關於「維持現狀」的定義與認知，侯友宜則說，現狀不是民進黨的現狀，他的現狀是要台灣可以扮演一個和平促進者，體現和平穩定的現狀，不要讓大陸軍機飛過台灣的防空識別區，可以跟大陸做協商溝通，以兩岸人民福祉做最大考量，把政治歧異降到最低，「這才是我們該走的路」。