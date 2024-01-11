台灣大選｜｢賴清德是美國的危險朋友｣　國民黨：台獨思維兵凶戰危

全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）評估今年風險，將民進黨總統候選人賴清德跟烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）並稱「美國的危險朋友」。國民黨2024競選發言人凌濤11日舉行記者會質疑，若1月13日後把台灣交給美國智庫口中的「危險朋友」，台灣會陷入何種兵凶戰危？兩岸的和平現狀會受到多大衝擊？



凌濤指出，賴清德在辯論會上表示「《中華民國憲法》會對台灣帶來災難」，要實現台獨，讓全球智庫的政治風險評析，把他當成相當大的風險。

歐亞集團是歐美企業最常用的地緣政治風險諮詢公司，也是全球最大的政治風險諮詢公司。在紐約、華盛頓、倫敦、東京、聖保羅和三藩山設立辦公室，掌握政情，影響全球外資的投資意向。

凌濤表示，外媒《彭博社》報道指出，根據「彭博經濟研究」估計，台海開戰將付出約10萬億美元代價，相當於全球GDP的10%，遠超過俄烏戰爭、新冠疫情和全球金融危機造成的影響。凌濤表示，賴清德的台獨思維會把台灣未來帶往何種危機？這是全球媒體關注的現象，也讓大家擔心賴清德是否會讓台灣陷入兵凶戰危的災難險境。

凌濤抨擊民進黨政府為了政治利益，操作「介選簡訊」緊張氣氛，卻毫無應對機制，讓全台人民陷入險境。國安團隊對短訊發送的決策，不僅荒腔走板，連發射衛星都要觸發國家警報作為選舉操作，竟然連英文都可以寫成空襲、導彈，讓全球在台灣觀選的外媒非常緊張。

凌濤表示，短訊中甚至要公眾進入防空避難，如果發射衛星都必須如此，去年10月到12月總共7次的衛星發射都不發，接近選舉才發短訊，令人懷疑這根本民進黨介選與政治操作。