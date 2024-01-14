中國富豪成了美國第二大外籍「大地主」　美參議員要求國會阻止？

中國富豪成了美國「大地主」，有美國政客按捺不住了。據彭博社1月13日報道，美國蒙大拿州民主黨參議員特斯特（Jon Tester）當地時間12日發表聲明，以「保護農業安全」為由，要求國會阻止「外國對手」購買美國農田和農業綜合體。



現年50歲的陳天橋是盛大遊戲創始人，有著中國「網遊教父」之稱。根據美國知名土地雜誌《土地報告》（The Land Report）的最新排名，陳天橋目前擁有俄勒岡州198000英畝（約800平方公里）林地，為美國排名第82位的「大地主」，同時也成為了美國第二大外籍「地主」。

這份排名帶給特斯特的刺激顯然不小。特斯特在12日發表的聲明中稱，「雖然我們瞭解了更多關於這一事態發展的細節，但這突出表明國會有必要採取更多措施保護美國農業安全。」

陳天橋和喬恩·特斯特。（觀察者網）

他還說，自己給農業部長湯姆·維爾薩克和財政部長美國財長耶倫（Janet Yellen，又譯葉倫）寫了一封信，要求他們審查陳天橋的購買情況，並提出加強對向外國買家出售大量土地的跟蹤和審查的建議。

這並非特斯特第一次操弄相關議題。他去年就曾與南達科他州共和黨參議員邁克·朗茲（Mike Rounds）共同發起了一項法案，禁止來自中國、俄羅斯、北韓和伊朗的實體購買美國農業用地或企業。該法案被新增到國防開支法案中，並在參議院以較大票數獲得通過，但被眾議院共和黨人從最終版本中刪除。

圖為美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2023年12月6日訪問墨西哥期間，在墨西哥城會見當地商界領袖。 （Reuters）

近年來，外國對美國土地，特別是農業用地的所有權，已成為一個越來越有爭議的話題，而所謂「中國買地威脅」更成了部分美國政客暗藏禍心的炒作對象。彭博社援引美國農業部的最新資料，截至2021年，約4000萬英畝（約16萬平方公里）的美國農業用地由非美國利益集團所有，其中來自中國的實體僅擁有相當於美國所有農田0.03%的土地。

美媒此前多次炒作中國購置美國農業用地為美國帶來「國家安全風險」的說辭。在中國外交部去年2月10日的例行記者會上，有記者提問，包括德薩斯州和佛羅里達州在內的美國多州正在考慮禁止中國公民在美購置土地、住房或任何房地產，並聲稱這是出於「國家安全」考慮。

中方對此有何看法？外交部發言人毛寧表示，中美經貿合作的本質是互利共贏的。多年來，中國企業對美國的投資，為促進美國國內就業和經濟發展作出了重要貢獻。毛寧表示，泛化國家安全概念，將經貿投資問題政治化的言行違背市場經濟原則和國際貿易規則，有損外界對美國市場環境的信心。

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