民營經濟「新年第一會」晉江召開　「福建幫」崛起走向前台

關乎民營經濟和民營企業家的「新年第一會」，於2024年首個工作日在福建晉江召開。以往絕大多數類似會議都在北京召開的前提下，本次會議放到福建晉江召開，不僅是對晉江民營經濟發展的肯定，更表明在中國民營企業家群體中，「福建幫」正在趕超「浙商」，走向前台，發揮日益重要的榜樣作用。



在中國民營企業家群體中，「福建幫」正在趕超「浙商」，走向前台。2024年首個工作日，創新發展「晉江經驗」促進民營經濟高質量發展大會，在福建晉江召開。

這是今年有關民營經濟和民營企業家的「新年第一會」。類似的會議之前絕大多數都在北京召開，這次放在福建晉江，本身就是對晉江民營經濟發展的肯定。

福建民營經濟的發展，也讓「福建幫」這些年逐漸走向前台。這次會議就是奔著學習「晉江經驗」和解決民營企業的問題去的。

中國透過各種方法重振民營經濟。（Reuters）

新華社報道稱，會議深入了解民營經濟實際情況，切實疏堵點、提信心、破壁壘、解難題、抓落實，釋放出新的一年促進民營經濟高質量發展的強烈信號。

國家發改委發布的新聞稿顯示，包括福建省、最高法、央行、國家金融監督管理總局的相關領導悉數出席並講話。

去年以來，高層已經意識到，解決民營企業的問題，不是一兩個部門發力就能解決的，這次關鍵的部門都去了。值得注意的是，就在此次會議召開前，以上相關部門已經出台了多輪政策，支持民營經濟的發展，尤其是國家發改委，直接設立了民營經濟發展局。

中央編辦正式批復設立「民營經濟發展局」，促進民營經濟發展。（資料圖片）

把事關民營經濟的「新年第一會」放到福建晉江開，還有一個更重的原因。2023年7月，中共中央、國務院發布了《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，其中提不斷創新和發展「晉江經驗」，及時總結推廣各地好經驗好做法，對行之有效的經驗做法以適當形式予以固化。

這是 「晉江經驗」首次寫入中央文件，至少說明兩個問題：其一、「晉江經驗」對民營經濟發展有效，民營企業家可以借鑒。其二、「晉江經驗」可能會成為未來幾年全國民營經濟發展的樣本，被用來學習和推廣。在很長一段時間裏，一提到民營經濟，外界首先想到的是廣東，但福建正在挑戰廣東的地位。

《中國改革報》在報道中介紹，福建省晉江市是全國民營經濟最具活力的地區之一，被譽為「民辦特區」。現在的晉江，97%以上的企業是民營企業，總數量達到9.6萬家，其產值、稅收、就業崗位占比均超九成。民營經濟發達，造就了一批民營企業，而很多就是「晉江經驗」的受益者。

安踏品牌2023年上半年多賺32%，至47億元人民幣。（資料圖片）

安踏集團董事局主席丁世忠在出席會議時表示，在2001年的晉江鞋博會上，自己就被叮囑「要把好產品質量關、創立自己的品牌、要有自己的創新產品」。現在，20多年過去了，安踏集團營收連續11年位列中國體育用品企業首位，成為名副其實的跨國公司。丁世忠本人也獲得了很多政治頭銜，他目前是第十四屆全國政協委員、常委，全國工商聯副主席。

去年發布的《2023福布斯全球億萬富豪榜》顯示，丁世忠家族以79億美元身家成為廈門首富。而最近安踏旗下的亞瑪芬體育正在上市，外界預估，丁世忠家族的財富或將突破百億美元。除了丁世忠，「福建幫」這些年崛起的民營企業家還有字節跳動的張一鳴、美團的王興、寧德時代的曾毓群、瑞幸咖啡的陸正耀等。

目前，張一鳴執掌的字節跳動，在一級市場的估值超過2000億美元，2023年的收入將超過1100億美元，超越老牌互聯網巨頭騰訊；而美團是國內第五大互聯網公司，寧德時代是世界排名第一的新能源電池企業。

國家發改委表示，「晉江經驗」是社會主義市場經濟條件下民營經濟推動地方發展的大膽探索和成功實踐。（資料圖片）

福建民營經濟的發展和「福建幫」的崛起，在一定意義上和「晉江經驗」有很大關系。何為「晉江經驗」？它是最高層在福建主政時提出的，內涵是 「六個始終堅持」和「正確處理好五大關系」。

國家發改委表示，「晉江經驗」是社會主義市場經濟條件下民營經濟推動地方發展的大膽探索和成功實踐，是對中國民營經濟孕育成長和發展壯大歷史進程的深刻總結，是新征程上推動民營經濟高質量發展的重要行動指南。

在「新年第一會」召開期間，福建就有行動。福建省委編辦網站1月3日發布消息稱，省委編辦近日批復省發改委調整設立民營經濟發展處。不同時期，民營企業家們都有一個學習的對象，而未來一段時期，學習的榜樣或許就是晉江和「福建幫」。

本文轉載自微信公號「一見財經」，創辦人為央媒資深媒體人。

