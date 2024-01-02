跳脫國企民企之分　支付寶「去馬雲化」不等於迎向國有企業

多家內地媒體在2023年12月30日報道，央行官網的非銀行支付機構重大事項變更許可信息公示顯示，央行同意支付寶變更為無實際控制人。消息引發關注，因為這意味著這家成立於2004年的企業正式「去馬雲化」，同時掃除了螞蟻集團上市的主要障礙。



事實上，支付寶公司變更為無實際控制人，這一調整源於其母公司螞蟻集團在2023年年初進行的股權調整。2023年年初，螞蟻集團宣布調整投票權結構，阿里巴巴創始人馬雲從擁有53%的投票權降為6.2%的投票權，此後螞蟻不再存在股東單一或共同控制集團的情形。

一年後，央行批復作為螞蟻集團100%控股的支付寶（中國）變更為無實際控制人，意味著一年前螞蟻的股權整改得到了央行認可。

內地媒體報道，同樣作為螞蟻集團的關聯公司，國泰產險和上市公司恒生電子也在2023年12月29日分別發布變更為無實際控制人的公告。

螞蟻金服：旗下有支付寶、餘額寶、螞蟻花唄、芝麻信用等，提供基金投資、借貸等服務。公司透過阿里在電商、電子支付的龐大網絡，掌握大量客戶數據，並藉此為用戶建立信貸評分，提供不同產品，例如用戶信用評分愈高，借貸消費就愈容易。（視覺中國）

無實際控制人？

根據內地《上市公司收購管理辦法》，無實際控制人意味著：上市公司股權結構分散，不存在持股50%以上的控股股東；不存在實際支配公司股份表決權超過30%的情況；單個董事、高級管理人員無法支配公司重大財務和經營決策等情況。

支付寶還未上市，無實際控制人指的是沒有一個股東有超過30%的股份。

無實際控制人結構其實很常見。內媒《界面新聞》統計，內媒42家A股上市銀行中，僅八家有實際控制人，而其餘34家是無實際控制人狀態。製造業企業如格力等，也是無實際控制人結構。

《證券時報》引述業內人士分析，投票權相對分散是一種更現代的企業治理模式，權力分散可以做到很好的制衡，防止一股獨大。

權力分散和制衡，也是螞蟻從2020年上市中斷後開始整改的關鍵字。

2020年，北京官方叫停螞蟻集團380億美元的IPO，同年11月，金融監督部門督促螞蟻進行整改，開展了一輪在網絡領域防止資本無序擴張的整頓。

東京秋葉原一間商店門口放有「歡迎使用支付寶」廣告牌，向中國遊客招手。（VCG）

此後，螞蟻進行了「自我革命」，主要方向是業務瘦身、開放資源、加強監管、管控風險。具體動作包括關停不符合監管的互助平台「相互寶」，成立螞蟻消金以承接花唄、借唄等網貸業務，與集團阿里巴巴在人員和資料上進行分割，引入國資等。

最大的動作是在2023年1月，創始人馬雲卸下控制權。

同年7月，央行宣布對螞蟻集團的突出問題完成整改，並宣布罰款71億元（人民幣，下同），投資者認為這是整改告一段落的象徵，並開始期待螞蟻集團能夠恢復上市。此次，央行批復支付寶的無實際控制人地位，則被認為是在上市前的又一關鍵步驟。

上市前必要一步

《財新網》報道指出，儘管此前螞蟻在去年1月已自行宣布了股權調整，但支付寶是須接受央行監管的協力廠商支付公司，因此在螞蟻主要股東投票權結構完成調整之後，需要向央行申請批復、再做公告。

這項批復的信號也在於，螞蟻的調整事項已經順利推行，納入了金融系統日常的監管。

此前，螞蟻集團上市的主要障礙，就在於金融安全風險和監管。分析人士認為，這一障礙目前已基本被掃除，螞蟻上市會重新提上日程。並且，在當前的無實際控制人架構下，公司在重大問題上的決策，會更依賴於公司管理層和上層監管部門。

不過，螞蟻在短期內仍無法滿足一個上市要求，就是三年內實控人沒有發生變更。如果螞蟻要在A股上市，或需再等三年。若選擇在科創板和港股上市，則分別需要等待兩年和一年。

支付寶勢有取代傳統銀行的可能，亦是阿里巴巴重要「武器」。（資料圖片）

電子支付基建的「國有化」

央行批復的消息一出，就有市場分析稱，無實際控制人代表「國家接管」，還有網民搬出了馬雲曾說過的那句：「只要國家有需要，支付寶隨時會上交國家」，稱「馬爸爸一語成讖」。

事實上，在螞蟻整改的過程中，就有引入國資。螞蟻宣布馬雲卸下控制權的一周前，螞蟻集團旗下承接花唄、借唄的螞蟻消金，通過105元億人民幣增資計劃，杭州國企金投數字科技集團憑藉10%的出資比例成為第二大股東。2023年10月，螞蟻消金再次增資，所披露的股東名單中，包括重慶渝富華貿國有資產經營有限公司，持股4.041%。

不過，有國資參與並不意味著變成國有企業。讓支付寶離監管更近的，是其國民級支付工具的本質。

公開資料顯示，支付寶面向商家機構開放支付技術，並提供收單服務，形成了長期且成熟的商業模式，目前已服務8000萬商家和10億消費者。

這樣的覆蓋面決定了支付寶就像網絡世界的水和電，不會由一個股東或一家單一民營企業來控制，更不能像一般的企業一樣，為了股東利益而掙錢，會更強調公共服務屬性。

當前，中國的協力廠商支付交易規模仍在逐年上漲。艾媒諮詢的資料顯示，2023年將達到561.9萬億人民幣，同比增長14.5%。支付寶作為中國最大的協力廠商支付平台，其治理結構的變化，也會給行業帶來啟示和示範效應。

多位財經博主發表評論稱，另一支付平台微信支付，和支付寶同作為中國主要的支付工具，終局也一定是被納入監管，就像現金和銀行卡時代，對所有銀行的監管一樣。

2023年10月30日至31日，中央金融工作會議在北京舉行。（央視截圖）

中央金融工作會議把「防範化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險」作為金融工作的根本性任務後，當局也出台了《非銀行支付機構監督管理條例》，把針對非銀支付機構的監管實踐，上升為行政法規，加強對支付機構的全面監管。

當前，電子支付作為網絡「基建」的一部分，關係到10億用戶的錢包，監管是應有之義。螞蟻無論未來是否上市，都註定與金融監管建立更緊密聯繫，這也是其他支付平台將經歷的變化。在中國強監管的環境下，這一類「互聯網基礎建設」公司，已經難以按傳統的國企、民企來作出清楚的劃分了。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

