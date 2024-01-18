A股指數暴跌反彈 網紅胡錫進逆勢加倉竟成全網熱點

A股今天走出深V曲線，上證指數今開2822.67點，最低2760.98，後大幅反彈以2845.78收盤。深成指2845.78開盤，最低跌至8585.20點，後以8847.00收盤。市場如此表現的原因很多，不過在輿論場，人們似乎更關注半年前入場，已經被套牢的大V胡錫進，會不會兑現在2800點補倉。

下午收盤後，胡錫進在社交平台發文分享了他對今天市場的看法，稱自己已經在下午補倉12萬人民幣，本金從48萬上升到60萬。因為到目前虧了大約7萬，所以顯示的本金只有不到53萬。

此前在2023雪球嘉年華上，內地資深財經媒體人周媛現場對話新股民胡錫進。周媛問：您也說以後有機會還會加倉，能具體問一下跌到什麼位置會考慮加倉？胡錫進表示：我希望沒那一天，但是如果股市跌到2800點以下，我肯定敢加倉，2800點以下遍地都是黃金。胡錫進此番補倉可算是兑現了當初的諾言。

不過，胡錫進在加倉的同時也坦言，自己是「在市場的一片驚慌中補的這次倉，它的最大支撐力就是那句話：當別人都驚慌時，你不要恐懼。」他表示自己直到現在也相信這個時候補倉肯定比如果股市已經很高時再去追，長期風險要小很多。所以就這樣做了。

此外，胡錫進還特別聲明，這是他個人的信念選擇，不呼籲任何人模仿自己。

圖為胡錫進7月3日公布的炒股成績單，當天他成功將前一天的跌幅回收，並盈利2829元。 （胡錫進微博）

和港股一樣，受內外多重因素衝擊影響，A股已陷入熊市陷阱，市場情緒在最近低迷，令投資者倍感沮喪。在一片哀嚎中，新科股民、大V胡錫進因為其在輿論場的光環效應，成為人們關注和調侃的對象。

胡錫進在去年中上證3144點時進場，該點位也被市場稱為「胡錫進底」。他入場後先是小賺了一把，感覺股市給了他一個温暖的笑臉。然後信心大增，加大下注，在兩個月內共投入50萬元人民幣購買了名稱不詳的幾隻股票和基金，結果迅速被套。

之後隨着市場一路下行，胡錫進的市場行為被輿論場放大，他個人也非常享受通過公共媒體平台與市場互動，有時釋放信心，有時表達沮喪，有時敦促金融與監管當局託市，成為了一個現象級網絡話題。網友調侃，自炒股以來，胡錫進已經從一個言必稱大局的「複雜中國報道者」，被教育成一個一邊給自己打氣，一邊發出無奈的哀嘆的標準「小散」。

不過也有不少人認為，胡錫進不是在炒股，而是在「炒股市」，因為他炒股雖然虧損不少，但是通過其大V身份，炒作這個話題帶來的網路流量效應所產生的收益，早已遠遠超過了股票上的投資損失。